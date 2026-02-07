יום ראשון, 08.02.2026 שעה 09:24
אוז'ה-אליאסים בגמר מונפלייה אחרי קרב עיקש

הקנדי גבר 4:6, 7:6 ו-1:6 על טיטואן דרוגה המקומי וינסה לשמור על תוארו כשיפגוש את אדריאן מנארינו בגמר הטורניר הצרפתי.

פליקס אוז'ה-אליאסים חוגג נקודה (אימאגו)
פליקס אוז'ה-אליאסים חוגג נקודה (אימאגו)

פליקס אוז'ה-אליאסים ממשיך במסע להגנה על תוארו בטורניר מונפלייה. המדורג שמיני בעולם נאלץ להזיע הערב (שבת) מול טיטואן דרוגה המקומי, אך בסיומו של קרב מרתק ומורט עצבים שנמשך שעתיים ו-26 דקות, הקנדי הבטיח את מקומו בגמר הטורניר בפעם השנייה ברציפות עם ניצחון 4:6, 7:6 (5) ו-1:6.

המשחק נפתח בצורה חיובית עבור הקנדי, שהגיע לטורניר כפייבוריט ברור וכמי שזכה בתואר ב-2025. המערכה הראשונה התנהלה בשליטה יחסית של אוז'ה-אליאסים, שהפגין יציבות מהקו האחורי והצליח להשיג את השבירה הנדרשת כדי לנצח 4:6. עם זאת, מי שחשב שהמשך המשחק יהיה טיול עבור המדורג הבכיר בטורניר, גילה מהר מאוד שלדרוגה היו תוכניות אחרות לגמרי.

דרוגה מכה בעוצמה מול אוז'ה-אליאסים. (אימאגו)דרוגה מכה בעוצמה מול אוז'ה-אליאסים. (אימאגו)

הצרפתי בן ה-24, המדורג במקום ה-150 בעולם שהגיע לטורניר דרך המוקדמות, הופיע לראשונה בקריירה בחצי גמר ATP ולא נראה היה שהוא מתרגש מהמעמד או מהיריב האיכותי שמולו. במערכה השנייה דרוגה העלה את רמת המשחק שלו בצורה מרשימה, הציג טניס כמעט מושלם והצליח להשתוות לעוצמות ולמהירות של אוז'ה-אליאסים.

המתח הגיע לשיאו בשובר השוויון של המערכה השנייה. הקהל המקומי בצרפת דחף את דרוגה בכל נקודה, והלוח הראה על שוויון 5:5 דרמטי. ברגע האמת, היה זה הצרפתי שמצא הילוך נוסף. הוא סיפק שתי נקודות יוצאות דופן, כולל אייס קריטי בנקודת המערכה, כדי לנצח 5:7 בשובר השוויון, להשוות ל-1:1 במערכות ולהטריף את היציעים.

אובדן המערכה השנייה גרם לתסכול ניכר אצל אוז'ה-אליאסים, שנראה היה מעורער לרגע, אך כאן בדיוק בא לידי ביטוי האופי של אלוף. נקודת המפנה של המשחק כולו הגיעה במשחק השלישי של המערכה המכרעת. במצב של 1:1, דרוגה עלה ליתרון והשיג שתי הזדמנויות שבירה יקרות מפז, שהיו יכולות להעניק לו יתרון מפתיע ומומנטום אדיר. הקנדי הגיב בקור רוח מרשים, הציל את שתי נקודות השבירה בעזרת הגשות טובות ושמר על המשחק בדרך ל-1:2.

טיטואן דרוגה מחזיר מכה במהלך המשחק. (אימאגו)טיטואן דרוגה מחזיר מכה במהלך המשחק. (אימאגו)

הרגע הזה התברר כנקודה שבה דרוגה נשבר, הן מנטלית והן פיזית. המאמץ האדיר שהשקיע הצרפתי כדי לחזור למשחק נתן את אותותיו, והוא לא הצליח לשמור על הרמה הגבוהה שהציג קודם לכן. אוז'ה-אליאסים זיהה את החולשה, העלה הילוך ודהר קדימה תוך שהוא מנצח חמישה משחקים רצופים כדי לסגור את הסיפור עם 1:6 חד וחלק במערכה השלישית.

"הקרב היה עז מאוד. טיטואן שיחק משחק מדהים, במיוחד במערכה השנייה שבה הוא היה כמעט בלתי ניתן לעצירה", החמיא אוז'ה-אליאסים ליריבו הצעיר בסיום. כעת, הקנדי יתכונן למפגש מול אדריאן מנארינו הוותיק בגמר הגדול שייערך מחר. עבור אוז'ה-אליאסים, המטרה ברורה: להפוך לשחקן הראשון שמגן בהצלחה על כתר האליפות במונפלייה מאז שנת 2017, ולבסס את מעמדו כאחד השחקנים החזקים בסבב על המשטחים הקשים.

