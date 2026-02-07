אחרי איסט: ב"ש קרובה לצרף גם את אבו רומי

אחרי שצירפה את ג'בון איסט בחלון הנוכחי, הפועל באר שבע קרובה לצרף גם את מוחמד אבו רומי. כפי פורסם לראשונה ב-ONE, בבאר שבע החלו לפני כמה ימים את המגעים מול קריית שמונה ונציגיו של אבו רומי. כעת, הצדדים קרובים מאוד לסיכום, כשמחר (ראשון) תתקיים פגישה ולאחר מכן השחקן עשוי כבר לחתום.

נכון לכרגע אין שום דבר חתום לא בין ב"ש לק"ש או בין ב"ש לשחקן. כל עוד השחקן לא חתם בבאר שבע, בהפועל תל אביב עדיין מנסים לשכנע את אבו רומי להצטרף אליה.

חלון ההעברות של המוליכה לא פורה במיוחד עד כה, כשכל מי שצורף הוא כאמור ג’בון איסט מהפועל חיפה. מעבר לזה, רן קוז’וק ישמח לחיזוק נוסף על מנת לתת את קפיצת המדרגה לישורת השנייה של העונה, כדי השנה ללכת עד הסוף ולא כמו בעונה שעברה.

הפועל באר שבע מוליכה את הטבלה בליגת העל עם 48 נקודות, עם נקודה אחת יותר מבית”ר ירושלים. הפיקנטריה? ממש ביום שני הקרוב שתי הראשונות ייפגשו למשחק העונה בליגת העל, אחריו יהיה אפשר להיות יותר חכמים לגבי הסיכויים של כל אחת ללכת עד הסוף.