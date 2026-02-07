אשדוד בורחת בצמרת, רעננה המשיכה במומנטום

שבוע נפלא למ.כ מכבי רעננה: אחרי הכרטיס לחצי גמר גביע המדינה, החבורה מהשרון המשיכה במומנטום עם ניצחון חלק בצהרי שישי. יחד איתה, גם הפועל כפר סבא חגגה שבוע מוצלח עם ניצחון כפול על חדרה (בליגה ובגביע).

אשדוד בורחת בצמרת עם ניצחון 14 ברציפות בעוד שבמורד הטבלה, המאבק על המקום בשמינייה הראשונה הפך לצפוף מתמיד עם ניצחונות קריטיים של רמת אביב ומכבי תל אביב.

מ.כ מכבי רעננה – מכבי בנות נצרת 0:3 (15:25, 17:25, 21:25)

ניצחון קל ביום שישי בצהריים למ.כ רעננה שחותמת שוב שבוע מוצלח עבורה אחרי העפלה לחצי גמר גביע המדינה, לראשונה מאז עונת 2022/23. רעננה שתפגוש בחצי גמר גביע המדינה את מכבי אשדוד לא נתקלה ביותר מדי קשיים בדרך לניצחון בשלוש מערכות.

מ.כ רעננה בכדורעף נשים (באדיבות מ.כ מכבי רעננה)

מכבי חדרה – הפועל כפר סבא 3:1 (30:32, 26:24, 25:17, 25:21)

שחזור מדויק של משחק רבע הגמר שהתקיים השבוע ובו ידה של כפר סבא הייתה על העליונה. המשחק נפתח במערכה צמודה במיוחד הגיע לשובר שוויון מאוחר שאותה לקחה חדרה, כפר סבא התאוששה במערכה השנייה וניצחה אותה בשובר שוויון כמו גם את השלישית (שם כפר סבא כבר שלטה במערכה). המערכה הרביעית הייתה אף היא בשליטת כפר סבא שניצחה אותה ואת המשחק כולו ממש באותה תוצאה בה נגמר משחק רבע גמר הגביע, בעקבות הניצחון כפר סבא מחזקת את מקומה במקום השני בטבלה.

מ.ס רמת אביב – מכבי חיפה 0:3 (20:25, 21:25, 22:25)

ניצחון חשוב מאוד היום של רמת אביב שמנצחת בשלוש מערכות חלקות את מכבי חיפה. רמת אביב שכזכור עלתה השנה ליגה, משיגה את הניצחון הרביעי שלה העונה ומתקרבת למכבי חיפה שבמקום השביעי, כשאנחנו בישורת האחרונה לפני סיום הליגה המאבק על הכניסה לפלייאוף מתחמם. עדן פוסטרנק מאמן רמת אביב: "המשחק הכי טוב שלנו העונה, ישמנו בצורה טובה מאוד את כל מה שדיברנו ועבדנו עליו, אני גאה בבנות מאוד. הפנים קדימה לרעננה בשני הקרוב, מקווים להמשיך את הרצף".

הפועל עירוני קריית אתא – מכבי ת”א 3:1 (27:25, 25:21, 25:27, 23:25)

אחד המשחקים המרתקים של המחזור, כאשר המערכה הראשונה מסתיימת בניצחון בשובר שוויון לטובת הקבוצה מהמרכז, מכבי תל אביב ממשיכה גם במערכה השנייה ומנצחת אותה כאשר קריית אתא מתאוששת במערכה השלישית ומנצחת אותה בשובר שוויון. אבל מכבי תל אביב ידעה ללחוץ במערכה האחרונה שהייתה צמודה ולנצח אותה ניצחון שנותן לה אוויר במאבק על כניסה לפלייאוף.

נועם אלבז ממכבי תל אביב: "משחק חשוב ביותר שלנו, המטרה לשחק בפלייאוף הליגה והיום עשינו צעד משמעותי בדרך לשם, אני שמח שהצלחנו לעשות זאת גם בהרכב חסר. תודה רבה לבנות הנהדרות ובעיקר למאיה האמריקאית שלנו שעושה עבודה מדהימה ושחקה היום תחת פציעה טורדנית בברך".



מכבי אשדוד – מכבי רחובות 1:3 (25:21, 20:25 ,11:25 ,10:25)

אשדוד האלופה הפסידה את המערכה הראשונה לרחובות שנמצאת במגמת שיפור העונה ונאבקת על המקום השלישי מול מכבי חדרה, אלא שהשחקניות של ליאור לוק מאשדוד התעשתו ניצחו את המערכה השנייה, והמשיכו תוך שליטה בשתי המערכות הנותרות וניצחון בהן.