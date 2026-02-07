עומר פרץ: לפני הכל אנחנו נהנים מהכדורגל

הפועל פתח תקווה ניצחה היום (שבת) 1:2 את בני סכנין באצטדיון דוחא והראתה יכולת מצוינת, שנתנה לה תקוות רבות לקראת הגעה פוטנציאלית לפלייאוף העליון.

המאמן המנצח, עומר פרץ, היה שמח מאוד בסיום ההתמודדות: "היינו בהחלט ראויים לניצחון. הגענו להרבה מאוד מצבים, נצחון מאוד חשוב שלנו. שמח מאוד".

פרץ נשאל האם בתחילת העונה הוא חשב שהפלייאוף העליון הוא מטרה ראלית, או שרק רצה להישאר בליגה וענה: "ממש לא חשבתי על פלייאוף עליון. רצינו רק להישאר. הליגה הזאת קשה והיא גם מורידה מי שחושב יותר מדי למעלה".

המאמן הוסיף: "אנחנו בהחלט נהנים במגרש. אני כל הזמן אומר לשחקנים שלי שכדורגל זה קודם כל ליהנות. כיף לראות את הקבוצה נהנית מכדורגל וגם מצליחה".

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים בסיום (לילך וויס-רוזנברג)

“מארק חלוץ אדיר”

לסיום נשאל פרץ איפה הוא החביא את מארק קוסטה כל הסיבוב הראשון (8 שערי ליגה, כולם בסיבוב השני) וענה: "מארק חלוץ אדיר, עם איכויות נהדרות. בתחילת העונה הוא לא נכנס כל כך לעניינים, אבל מהרגע שהוא נכנס, אי אפשר לעצור אותו".

פרץ: "התבגרנו בסיבוב השני"

המאמן המפסיד, שרון מימר, אמר: "אני לא מסכים שלא היינו במשחק. במחצית הראשונה לא היינו טובים ובסיום, כשיצאנו קדימה והפקרנו את ההגנה, אז הם הגיעו לעוד מצבים. במחצית השנייה היינו במשחק. אחרי השוויון שלנו היה לנו עוד מצב טוב ואז ספגנו. זה משחק שיכול היה להתפתח לכאן או לכאן".

“הבוז של הקהל? אקח את זה למקום טוב”

מימר נשאל על הקהל שלו, שהרבה לרטון ולשרוק בוז לקבוצה וענה: "אני אקח את זה למקום טוב. הרגלנו אותם שיש קבוצה טובה. בשום שלב לא היינו בסכנת ירידה ואנחנו קרובים לפלייאוף העליון, אז זה טוב שהם רגילים לראות קבוצה טובה".

מימר: "משחק יכל ליפול לכאן או לשם"

לסיום מימר נשאל האם יהיה מאוכזב אם קבוצתו לא תעפיל לפלייאוף העליון וענה: "ברור שנהיה מאוכזבים, כי אנחנו כבר באזור הזה, אבל לא יותר ממאוכזבים, כי כאמור עשינו עונה טובה וננסה להפוך אותה למצוינת".