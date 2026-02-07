אין אירופה? אין גביע: הצמרת בוחרת למכבי חיפה

שוב זה קורה למכבי חיפה מול הפועל ירושלים. במשחק חלש מאוד הירוקים חילצו רק 1:1 בטדי היום (שבת), על אף שהיריבה הייתה בעשרה שחקנים ברוב שלבי המשחק, והצמרת בורחת לברק בכר. אם אין גביע? כנראה שגם לא תהיה אירופה.

פודקאסט מכבי חיפה ב-ONE עם אסי ממן, עמיר יניב ומוטלה רפלד סיכם עוד משחק מאכזב. דווקא אחרי הניצחון על מכבי תל אביב, מאז היכולת נמצאת בדעיכה וכל מה שנשאר לקבוצה זה לנסות ללכת עד הסוף בגביע.

הפרק עסק בקושי לנצח את הפועל ירושלים, היכולת החלשה של השחקנים, הבעיה במרכז הקישור, סדריק דון לא משדרג, מה עובר על עבדולאי סק, השילוב של מנואל בנסון, קבוצת הנוער והגרלת הגביע שבדרך. האזנה נעימה.