בגיל 37: אדריאן מנארינו פורח מחדש במונפלייה

בגיל 37, כשנראה היה שהקריירה המקצוענית שלו נמצאת במסלול דעיכה מדאיג, אדריאן מנארינו הוכיח שוב שהטניס הוא קודם כל משחק של ביטחון עצמי וחוסן מנטלי. הטניסאי הצרפתי, המדורג כיום במקום ה-70 בעולם, רשם השבוע קאמבק מרשים בטורניר מונפלייה 2026 והעפיל לגמר, כשהוא מותיר מאחוריו חודשים ארוכים ומורכבים של הפסדים צורבים ותחושת חוסר אונים על המגרש.

הדרך של מנארינו לגמר בצרפת לא הייתה סוגה בשושנים. למעשה, הוא הגיע לטורניר כשהוא סוחב על גבו "בצורת" של תוצאות שנמשכה כמעט חמישה חודשים. מאז הניצחון על מתאו ברטיני (5:7, 6:7) בשנחאי בספטמבר האחרון, הגלגלים החלו לרדת מהעגלה. הוא ספג הפסדים בשתי מערכות לפרנסיסקו סרונדולו, הודח במוקדמות טורניר באזל על ידי רמי ברטולה ובפריז על ידי יאניק הנפמן. עד שהגיע לטורניר מץ בנובמבר, שם הפסיד לארתור קאזו, נראה היה שהוותיק תקוע בלולאה אינסופית של הדחות מוקדמות.

ארתור ז'ה מתמודד באתגר במשחק (אימאגו)

חילופי השנה לא הביאו איתם בשורה מיידית. פתיחת עונת 2026 של מנארינו הייתה עגומה במיוחד עם ארבעה הפסדים רצופים בשלוש יבשות שונות. בהונג קונג הוא נכנע למרין צ'יליץ', באוקלנד הודח על ידי אליוט ספיזירי, ונקודת השפל הגיעה באליפות אוסטרליה הפתוחה, שם הובס בסיבוב הראשון על ידי רינקי היג'יקאטה (6:3, 6:3, 6:1). אפילו ניסיון לצבור ביטחון בטורניר צ'לנג'ר בצרפת הסתיים במפח נפש עם הפסד נוסף לברטולה.

"אני קצת מופתע", הודה מנארינו בכנות לאחר הניצחון שלו בחצי הגמר. "זה תמיד מפתיע כשאתה מגיע לגמר מיד אחרי שהפסדת כל כך הרבה משחקים ברציפות בסיבובים הראשונים". השינוי המיוחל, כך מתברר, לא החל על משטח הטניס אלא דווקא בשיחת טלפון. מנארינו חשף כי שוחח עם מאמנו, ארוואן טורטואיו, שהפציר בו לא להיכנס ל"בור" עמוק מדי. המאמן הדגיש בפניו שרמת המשחק שלו באימונים נותרה גבוהה, וכי הוא זקוק רק לניצחון אחד או שניים כדי "להתניע את המכונה" ולהחזיר את הביטחון שאבד.

במשחק חצי הגמר מול דאם העוצמתי, מנארינו הציג לראווה את "מגע הקטיפה" המפורסם שלו. הוא ידע לנווט את המומנטום נגד יריב חובט שהפגין דומיננטיות בתחילה, והשתמש בכישוריו הטקטיים כדי לאלץ את יריבו לבצע טעויות בלתי מחויבות. מעבר לטקטיקה, מנארינו מייחס את אריכות הימים שלו לפילוסופיית חיים משוחררת יותר. "אני מנסה לקחת צעד אחורה ולא להיות רציני מדי כמו שחקנים אחרים", הסביר. "בגיל 37, אני לא מציב לעצמי מחסומים בגלל הגיל. הכל נמצא בראש".

הגישה הזו, שאותה הוא מכנה "קשיחות רגועה", היא שאפשרה לו לצלוח את הרגעים האפלים של חצי השנה האחרונה. גם כשנקלע לפיגור במערכות, הוא שמר על ניתוק פרגמטי ונטול תסכול, מתוך הבנה שזהו חלק מהמשחק.

ארתור ז'ה חובט במכה חזקה. (אימאגו)

התגמול על החוסן המנטלי הזה הוא מוחשי במיוחד. בעקבות ההעפלה לגמר במונפלייה, מנארינו מחק לחלוטין את פתיחת העונה הנוראית שלו. בדירוג ה-ATP הקרוב הוא צפוי לזנק לפחות עד למקום ה-51 בעולם. כפי שהוא סיכם זאת בעצמו: "יש זמנים שבהם אתה מעז לחבוט וזמנים שלא. זמנים שבהם אתה מטיל ספק ושואל שאלות. בסוף, זה אולי נשמע קלישאתי, אבל הכל בראש". במונפלייה, השאלות נעצרו, והמכונה של מנארינו שוב עובדת במלוא המרץ.