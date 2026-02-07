"אפשר להגיד שהקריירה שלי כשחקן הסתיימה"

מ.ס אשדוד השיגה הערב (שבת) ניצחון מאוחר בדמות 0:2 על הפועל חיפה המסתבכת, במסגרת המחזור ה-22 בליגת העל. הדרומיים העלו את מאזנם העונה ל-23 נקודות וחזרו לחגוג אחרי תקופה ארוכה בה ספגו אכזבות רבות.

לאחר פיטוריו של חיים סילבס, ניר ביטון הוא זה שהחליפו על הקווים של הקבוצה מעיר הנמל. ביטון דיבר בתום ההתמודדות: “אפשר להגיד שקריירת המשחק שלי כשחקן הגיעה לסיומה. היה לי קשה השנה לסחוב. גם בשנה שעברה סבלתי”.

האיש שמוביל את אשדוד כרגע, הבהיר לגבי הקריירה שלו: “לא התאמנתי כל השבוע חוץ מאימון מסכם ומשחק, ברור לכולם לאיזה כיוון זה הולך. לא הודעתי רשמית, אבל אנשים לא טיפשים. מאמן זה הרבה יותר קשה מלהיות שחקן. הלחץ אחר והתחושות אחרות. אנחנו רוצים עוד להתחזק כדי להישאר בליגה בצורה טובה יותר”.