יום שבת, 07.02.2026 שעה 21:37
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
5519-5223אינטר1
5017-3823מילאן2
4923-3624נאפולי3
4518-3923יובנטוס4
4314-2723רומא5
4116-3723קומו6
3620-3023אטאלנטה7
3221-2423לאציו8
3234-2623אודינזה9
3030-3223בולוניה10
2929-2723ססואולו11
2831-2823קליארי12
2640-2223טורינו13
2331-2023קרמונזה14
2330-1523פארמה15
2337-2924גנואה16
1830-1323לצ'ה17
1736-2523פיורנטינה18
1540-1924פיזה19
1541-1824ורונה20

עם פנדל בדקה ה-95: 2:3 לנאפולי על גנואה

אחרי הניצחון על פיורנטינה, האלופה כמעט איבדה נקודות על אף שהצליחה לבצע מהפך משערים של מקטומיניי והוילון, אבל האחרון דייק מפנדל בתוספת הזמן

|
נאפולי בטירוף (רויטרס)
נאפולי בטירוף (רויטרס)

אחרי ה-0:0 בין פיזה להלאס ורונה שפתח את המחזור ה-24 בליגה האיטלקית, המשחק שהתחיל את היום (שבת) בסרייה א’, בין גנואה לנאפולי, סיפק 180 מעלות מהחוויה של אמש, עם מהפך, אדום ושער ניצחון דרמטי ב-2:3 של האלופה בחוץ, שהוריד לפחות זמנית את הפער מאינטר הראשונה לשש בלבד.

הפתיחה הייתה מהדהדת, אבל לטובת המארחת כשרוסלן מלינובסקי זכה לבעיטת עונשין כבר בדקה השלישית אחרי בדיקת VAR, והכניע את אלכס מרט, שהצליח לגעת בכדור בדרך אל הרשת. האלופה לא נשברה, כשלנגד עיניה ניצבה המטרה להשיג ניצחון שני רצוף, ורסמוס הוילון ניצל שער חשוף כדי לגלגל את הכדור לשם.

נאפולי מנצחת בדקה ה-95 אחרי משחק לפנתאון

עברה דקה בלבד, וזה היה תורו של אקס מנצ’סטר יונייטד אחר, סקוט מקטומיניי, כדי לקבוע מהפך, אחרי ששלח בעיטה עוצמתית מרחוק לפינה השמאלית של ג’סטין ביילו, שרק הסתכל. לורנצו קולומבו דאג לאזן בדקה ה-57, וזה היה נראה בדרך לאיבוד נקודות נוסף של הפרטנופיי כשחואן ז’סוס הורחק, אלא שבדקה ה-95 הוילון נשלח לנקודה הלבנה וקבע את תוצאת הסיום הדרמטית.

