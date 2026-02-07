ראוי למספר 10: לאמין לוהט ובארסה לא עוצרת

ברצלונה השלימה שבוע מושלם עם ניצחון ביתי על מיורקה בליגה והעפלה לחצי גמר גביע המלך. אורי רייך, עמית לוינטל ודוד מילמן מסכמים בפודקאסט בארסה את הימים השמחים ומתכוננים לשבוע הקרוב.

מה בתפריט: הקליק עם האנזי פליק, השיאים והביצועים של לאמין ימאל שחוגג 40 בגיל 18, האם בכלל יש השוואה בין ראשפורד לווירג’ילי, לבנדובסקי ופראן באודישנים לעונה הבאה והקאמבק המרגש של ברנאל, הפנדל שלא נשרק, החשיבות של תואמי-קסאדו, הרצף שלא נפסק, בכורה לתומי, האם ההגנה עוד תתנקם בבארסה, למה אפשר לצפות מוולנסיה מול ריאל, ההגרלה והמשחק מול אתלטיקו, הביקור אצל ג’ירונה, הסיבה לפרישה הרשמית מהסופר ליג והבחירות בפתח. האזנה נעימה