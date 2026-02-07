מכוער: כך השאירו אוהדי מכבי חיפה את טדי

הנהלת אצטדיון טדי הייתה בהלם כשהגיעה בסיום המשחק הערב (שבת) בין הפועל ירושלים למכבי חיפה ליציע הדרומי בו ישבו אוהדי מכבי חיפה במשחק, שם מצאו כיסאות שבורים, מדבקות של הקופים הירוקים על כיסאות ברחבי היציע, ועל גבי כל מעקה שהיה בין היציעים.

בנוסף, הם גילו גם גרפיטי בכל חדרי השירותים, כולל בכניסה, אך לא רק. בשירותים התגלו גם מדבקות רבות על הקירות, ועל שלטים ברחבת היציע. כל התמונות יועברו להנהלת מכבי חיפה, שתצטרך לשאת בהוצאות על הוונדליזם בטדי.

גרפיטי של הקופים הירוקים (אצטדיון טדי)

מדבקות שהדביקו אוהדי מכבי חיפה (אצטדיון טדי)

כיסאות שבורים שהשאירו אוהדי מכבי חיפה (אצטדיון טדי)

כזכור, המשחק נגמר בתוצאה של 1:1, לאחר שהירושלמים עלו ליתרון מוקדם, אך נשארו ב-10 שחקנים. בסופו של דבר טריבנטה סטיוארט כבש את שער השוויון בדקה ה-75 ודאג להוציא את החבורה של ברק בכר עם נקודה אחת.