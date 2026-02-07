יום שבת, 07.02.2026 שעה 21:36
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
2928-2823אוססונה8
2830-3022ריאל סוסיאדד9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2437-2922סביליה14
2437-2823מיורקה15
2335-2322ולנסיה16
2327-1622חטאפה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

בגרף עלייה: המספרים המטורפים של לאמין ימאל

הכוכב של ברצלונה שוב נבחר למצטיין ב-0:3 על מיורקה עם עוד גולאסו מדהים, אבל זאת לא כל התמונה. הספרדי הגיע לציוני דרך היסטוריים. הנתונים בפנים

|
לאמין ימאל חוגג (IMAGO)
לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

עמדה במשימה. ברצלונה המשיכה בכושר הנהדר שלה, כשהיא חזרה לקאמפ נואו וניצחה 0:3 קליל את מיורקה. מי ששוב היה מעל כולם, היה לאמין ימאל, שחוץ מלהבקיע עוד גולאסו אדיר, נבחר לשחקן המצטיין על ידי הלה ליגה והגיע למספר ציוני דרך היסטוריים.

אז הכוכב בן ה-18 של בארסה הוא באמת שחקן היסטורי, את זה אנחנו כבר יודעים. אבל אחד הדברים שתמיד אמרו שהוא צריך להשתפר בהם היה כיבוש השערים, כשלדעת רבים הוא הצטיין בעיקר במסירה ובדריבל, אך מה שייקח אותו לשלב הבא הוא לשים את הכדור ברשת יותר.

נראה שהשיפור שלו בתחום הוא פשוט מדהים. לאמין ימאל הבקיע היום משחק חמישי רציפות בכל המסגרות, זאת לראשונה בקריירה הקצרה אך העמוסה מאוד שלו. הכוכב הגיע גם ל-10 שערי ליגה בפעם הראשונה בקריירה, כשבעונה שעברה היו לו 9 כאלה, ואנחנו רק בחודש פברואר.

דילגה עליה: ברצלונה מנצחת את מיורקה 0:3

מלך הדריבלים, ובפער עצום

כמובן שמה שמייחד את הנכס של בארסה הוא בעיקר איך שהוא משאיר שחקנים מאחור, שם הוא ממשיך להראות לעולם כמה הוא מעל כולם. לאמין ימאל הגיע היום ל-100 דריבלים מוצלחים, הראשון ב-5 הליגות הבחירות כמובן שעושה זאת העונה, כשבמקום השני נמצא ז’רמי דוקו עם 62. 38 (!) פחות מהספרדי.

