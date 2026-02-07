יום שבת, 07.02.2026 שעה 21:33
ליגה איטלקית 25-26
3030-3223בולוניה1
2929-2723ססואולו2
2831-2823קליארי3
2640-2223טורינו4
2331-2023קרמונזה5
2330-1523פארמה6
2337-2924גנואה7
1830-1323לצ'ה8
1736-2523פיורנטינה9
1540-1924פיזה10
1541-1824ורונה11

מנור סולומון בהרכב של פיורנטינה נגד טורינו

אחרי השער נגד נאפולי, הישראלי מקבל את הקרדיט פעם נוספת ויעלה ב-11 של הוויולה נגד השוורים ב-21:45 (שידור חי בערוץ ONE2). הסגולים ישובו לנצח?

מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

פיורנטינה תארח היום (שבת, 21:45, שידור חי בערוץ ONE2) את טורינו באצטדיון ארטמיו פרנקי במסגרת המחזור ה-24 בליגה האיטלקית, למשחק חשוב בתחתית הטבלה. הוויולה מגיעים למפגש כשהם במקום ה-18 עם 17 נקודות בלבד מ-23 משחקים, ויודעים שכל נקודה קריטית במאבק ההישרדות. מנור סולומון יפתח בהרכב של פיורנטינה ומקבל הזדמנות משמעותית להשפיע במשחק ביתי מול יריבה ישירה.

כושרה של פיורנטינה בתקופה האחרונה אינו יציב. בחמשת המחזורים האחרונים רשמה הקבוצה שני הפסדים, ניצחון ושתי תוצאות תיקו, כאשר במחזור הקודם נכנעה 2:1 לנאפולי בחוץ (סולומון עם השער לסגולים). העונה בבית היא מציגה נתונים מעורבים, עם 15 שערים שכבשה בפרנקי, שהם 60% מסך שעריה העונה, אך גם 17 ספיגות.

טורינו מגיעה מהמקום ה-13 בטבלה עם 26 נקודות מ-23 משחקים, אך המומנטום שלה שלילי. בחמשת המשחקים האחרונים הפסידה 4 פעמים וניצחה פעם אחת בלבד, 0:1 ביתי על לצ’ה במחזור האחרון. במשחקי החוץ העונה המצב מורכב עוד יותר, עם 10 שערים בלבד שכבשה ו-20 שספגה, ממוצע של 0.91 שערי זכות ו-1.82 שערי חובה למשחק.

