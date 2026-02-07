זו בארסה, זו המוליכה, זה פליק, זה לאמין ימאל"

ברצלונה בשלה. הקטלונים עלו היום (שבת) למשחק נגד מיורקה במטרה להמשיך במומנטום ולהגדיל את הפער לפחות באופן זמני מריאל מדריד, ואת זה בדיוק הם עשו עם 0:3 חד וחלק בקאמפ נואו. היתרון בפסגה כרגע: ארבע נקודות, כשהבלאנקוס ישחקו נגד ולנסיה בהמשך המחזור.

בקטלוניה חגגו, כאשר ב’מונדו דפורטיבו’ רשמו: “המוליכה המשיכה לחגוג ושמה לחץ על ריאל. עוד שער ענק של לאמין ימאל, בכורה מחודשת מאז הפציעה חלומית של מארק ברנאל ורוברט לבנדובסקי עשה רוברט לבנדובסקי ופרץ את הסכר”.

גם ב’מארקה’ החמיר: “מוליכה ללא סימני שאלה”, נרשם בכותרת. “הופעה של ברנאל ששווה לצפות בה שוב ושוב, בריפליי”. ב’אס’ רשמו: “זו ברצלונה, זו המוליכה, זה לאמין ימאל, זה הכדורגל של האנזי פליק”. מחמאות ניתנו גם באתר האחרון לברנאל ולבנדובסקי.

דילגה עליה: ברצלונה מנצחת את מיורקה 0:3

פליק: “השחקנים מרוצים מהמשחק שלנו”

האנזי פליק דיבר בסיום: “מה אמרתי לשחקנים במחצית? דיברנו בעיקר על המיקום שלהם במגרש ועל איפה הם יכולים למצוא חללים טוב יותר. אני חושב שהם מרוצים מהמשחק שלנו”.

על שער הבכורה של מארק ברנאל: “אני חושב שזה מיוחד בשבילו, במיוחד אחרי הפציעה הלא פשוטה בלשון המעטה שהוא עבר. החזרנו אותו לאט לאט, והיום הוא גם הבקיע, נפלא”.