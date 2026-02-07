יום שבת, 07.02.2026 שעה 20:23
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4527-6021מכבי ת"א1
4519-3721הפועל ת"א2
4024-4121הפועל ב"ש3
3927-4521מכבי חיפה4
3730-3921מכבי פ"ת5
3630-5120מכבי נתניה6
2837-3620הפועל פ"ת7
2844-3421בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3429-3522בני יהודה1
2929-2922מ.ס. אשדוד2
2732-3622הפועל כפ"ס3
2747-3622הפועל ראשל"צ4
2536-3222הפועל רעננה5
2442-2622מכבי הרצליה6
2346-2822הפועל חיפה7
2243-2622עירוני ק"ש8
1458-3522הפועל רמה"ש9
1049-2322הפועל עכו10

"האחריות רק שלי, לא צריכה להיות ירידת מתח"

מרדכי אחרי התבוסה 6:1 של חיפה למכבי ת"א: "בעבר ידענו לחזור ממשחקים מחו"ל". רומן: "לשחקנים לא היה פשוט שהלכתי לבוגרים, לאחרונה משהו מבשיל"

|
איתי מרדכי (חגי מיכאלי)
איתי מרדכי (חגי מיכאלי)

דווקא אחרי שהדהימו את ברצלונה בדרך לשמינית גמר ליגת האלופות לנוער, מכבי חיפה הובסה היום (שבת) 6:1 מול מכבי תל אביב שניצלה גם איבוד נקודות של הפועל תל אביב ועלתה לפסגה.

דן רומן, שקבוצתו העפילה למקום הראשון בפעם הראשונה העונה, היה מרוצה: “אני שמח שלמשחק ההתקפה שלנו יש זרימה הרבה יותר טובה. אני חושב שאנחנו מצליחים לייצר מצבים יותר איכותיים כי המהירות שלנו על הכדור יותר טובה. אנחנו משחקים יותר מהר קדימה ביחס לתחילת העונה ואני שמח שגם מבחינת היכולת האישית השחקנים מאוד קליינים”.

“אני לא רוצה להשוות אותנו לקבוצות אחרות: אני מסתכל עלינו ועל התהליך שאנחנו עוברים ואמרתי גם לשחקנים שאני מרגיש שמשהו בשבועות האחרונים הולך ומבשיל מבחינת היכולת והביצוע. אנחנו רוצים להמשיך ולהשתפר”, הוסיף האיש על הקווים של הצהובים.

דן רומן (חגי מיכאלי)דן רומן (חגי מיכאלי)

על השינויים על הקווים לאחרונה לאור העובדה שהיה בקבוצת הבוגרים: “זה לא היה פשוט לשחקנים חד משמעית. אנחנו מדברים על היכולת שלנו לתפקד בכל מיני מצבים והיכולת להיות יציבים מבחינת האופי. אני שמח שאנחנו עומדים במבחנים האלה והשחקנים מוכיחים לעצמם שהם יכולים כל הזמן להמשיך ולהשתפר ולשמור על רמת הפוקוס”.

רומן סיכם: “איך זה השפיע עליי? לא השלמתי שעות שינה כי יש לי שני ילדים. כמו שאמרתי על השחקנים: אנחנו מכירים את הדינמיות בכדורגל וצריכים להיות מוכנים לכל מצב ולכל סיטואציה. כזה אני: אני בענף הרבה זמן אז אני מוכן לדברים האלה”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)

מרדכי: “לא הופענו בכלל, היינו רכים ופחות מאורגנים”

מנגד, איתי מרדכי, שראה את קבוצתו מעפילה לשמינית גמר ליגת האלופות לאחר ניצחון על ברצלונה, חווה נחיתה לא פשוטה בישראל: “לא צריכה להיות ירידת מתח, אנחנו בדעה שצריך להעלות את המתח. עם ההצלחה אתה רוצה להצליח יותר: בפעמים הקודמות ידענו לחזור ממשחקים בחו”ל למשחקים קשים כמו נגד הפועל ת”א ודרבי וניצחנו והפעם לא”.

“האחריות רק שלי: אני בוחר את ההרכב ואת צורת המשחק אבל זה קורה. במחצית הראשונה לא הופענו בכלל, לא בראש ולא פיזית. חבל כי אחר כך זה כבר היה מאוחר מדי”, הסביר מאמן הירוקים.

שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (חגי מיכאלי)שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (חגי מיכאלי)

על הרוטציה ופתיחת המשחק: “לא נכנסנו טוב למשחק. מכבי ת”א פתחה חזק ואנחנו היינו קצת רכים ופחות מאורגנים. מה שמאפיין אותנו השנה היה שהיינו קרובים אחד לשני גם כשהכדור לא היה בשליטה שלנו והפעם זה לא קרה. איבדנו מאבקי כוח וזה קריטי כשאתה משחק מול קבוצה טובה כמו מכבי ת”א ואתה משלם על זה. אנחנו שילמנו על זה היום”.

על ההגרלה נגד אתלטיקו מדריד בשלב הבא בצ’מפיונס אמר: “עוד שם מאוד גדול בקנה מידה אירופי כמו ברצלונה. אנחנו כבר בשמינית גמר ליגת האלופות כך שכולן קבוצות מצוינות. נתכונן כמו נגד ברצלונה, נראה את המשחקים שלהם. נבוא לשם ונעשה את המקסימום כמו נגד ברצלונה ונגד שאר הקבוצות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
