דרכונים נגנבו: הדירה של נבחרת המזחלות נפרצה

בזמן ההכנות להופעה ההיסטורית באולימפיאדת החורף במילאנו-קורטינה 2026, דירתם של חברי נבחרת ישראל במזחלות נפרצה היום (שבת) וציוד רב ויקר ערך נגנב ממנה במדינה אחרת בה קיימו מחנה אימונים. תלונה הוגשה במשטרה המקומית.

האירוע התרחש בדירה אותה שכרו חברי הנבחרת הישראלית בבובסליי, רגע לפני היציאה לאולימפיאדת החורף באיטליה, במהלך מחנה האימונים במדינה אחרת באירופה. אלמונים פרצו פנימה וגנבו ציוד יקר ערך מהישראלים. הדרכונים שנגנבו הוחלפו והם בדרך לאיטליה. תלונה הוגשה במשטרה.

אדם אדלמן, האיש שעומד מאחורי הנבחרת, צייץ בחשבון ה-X שלו: "בזמן האימונים לאולימפיאדת החורף, נפרצה הדירה של נבחרת ישראל. נגנבו חפצים ודרכונים בשווי של אלפי דולרים. זה לא קרה באיטליה, אלא במחנה האימונים שלנו". הוא פרסם גם תמונה מהגשת התלונה במשטרה.

אדם אדלמן (שחר גרוס)

“הנבחרת היא דוגמה מצוינת לאופן שבו אנחנו מתקדמים בתנאים קשים”

זמן קצר לאחר מכן, אמר: "אני חייב לומר, נבחרת ישראל היא דוגמה מצוינת לאופן שבו אנחנו מתקדמים בתנאים קשים. זו הפרה בוטה כל כך. מזוודות, נעליים, ציוד, דרכונים נגנבו - וחזרנו לאימונים היום. אנחנו דוגמה לרוח הישראלית, אני באמת מאמין בזה".

ענף הבובסליי, ספורט מזחלות השלג, הוא מהבולטים והמעניינים באולימפיאדת החורף והפעם תהיה גם נציגות ישראלית שתתחרה בו לראשונה. את הנבחרת מייצגים אדם (איי.ג'יי) אדלמן, מנחם חן, ווארד פוארסה, עומר כץ ואורי זיסמן, כאשר המאמן הוא איתמר שפרינץ.