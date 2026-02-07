יום שבת, 07.02.2026 שעה 18:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2246-2622עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

סלמן בהרכב בני סכנין, דוד בהפועל פתח תקווה

הקיצוני יפתח באגף של מימר, בצד השני יתחיל קוג'ו, בושנאק ומירניאן מקדימה. הקשר המצטיין של המלאבסים ימשיך ויעלה מאחורי קוסטה. רוטמן וניר בהגנה

|
אחמד סלמן עם הכדור (רדאד ג'בארה)
אחמד סלמן עם הכדור (רדאד ג'בארה)

המחזור ה-22 בליגת העל ימשיך היום (שבת, 18:30) כאשר הפועל פתח תקווה תתארח אצל בני סכנין למפגש בין השישית לשביעית בטבלה, כאשר רק נקודה אחת מפרידה בין המלאבסים ליריבה מהמגזר.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גנטוס, חסן חילו, קרלו ברוציץ', מייקום דויד, עדן שמיר, אחמד סלמן, מתיו קוג’ו, ג’בייר בושנאק וארתור מריניאן.

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, נעם כהן, אוראל דגני, איתי רוטמן, דרור ניר, בוני אמיין, נדב נידם, רועי דוד, צ'אפיוקה סונגה, קליי ומארק קוסטה.

המארחת מגיעה להתמודדות לאחר שתי תוצאות תיקו רצופות, 0:0 מול הפועל ירושלים ו-1:1 עם עירוני טבריה, כאשר לפני כן גברה 1:2 על מכבי נתניה ונכנעה 1:0 למכבי תל אביב.

מהצד השני של המתרס, החבורה מפתח תקווה ניצחה במחזור הקודם 0:2 את מ.ס אשדוד, כאשר לפני כן הפסידה 2:1 להפועל ירושלים ו-3:1 לבית"ר ירושלים, אבל היא רוצה כעת להסתכל קדימה ולהתבסס בשישייה.

