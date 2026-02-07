יום שבת, 07.02.2026 שעה 18:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' על
לוח תוצאות

חד צדדי: הפועל ת"א הביסה 0:4 את מכבי חיפה

המחזור ה-21 בנערים א': קודזין, גנאים, כלפה וטשומה קבעו את תוצאת המשחק מול הירוקים. ניצחונות גם למכבי נתניה והפועל כפר סבא,  1:2 לב"ש על חדרה

|
הפועל תל אביב נערים א' (באדיבות המועדון)
הפועל תל אביב נערים א' (באדיבות המועדון)

מזג האויר נינוח הביא עמו את המחזור ה-21 בליגת נערים א' – על, הליגה הבכירה לשנתון 2009. במשחקי הפלייאוף העליון, ברקע ניצחונה של מכבי תל אביב 2:4 את מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב רשמה 0:4 ענק על מכבי חיפה. במשחקי הפלייאוף התחתון, הפועל באר שבע גברה 1:2 על הפועל חדרה, בני סכנין ניצחה 0:1 את בית"ר טוברוק.

הפלייאוף העליון

הפועל תל אביב – מכבי חיפה 0:4
אם להמר על תוצאה כזו בתחילת המשחק, הרי שאף אחד לא היה מתאר לעצמו שכך יהיה. שחקניו של אוהד אשכנזי טיילו במגרשם הביתי מול הירוקים מהכרמל שנדמה כי הגיעו בלא אנרגיות של ממש. ולנטין קודזין קבע 0:1 במחצית הראשונה, פואד גנאים, יותם כלפה ואושרי טשומה השלימו במחצית השנייה. הפועל שומרת על המקום השני בטבלה, חיפה עם הפסד ליגה שישי העונה.

הפועל כפר סבא – הפועל רעננה 0:1
עם שער בודד בדרבי השרון, שהובקע בדקה ה-91, הירוקים של עמית ארצי השיגו להם את ניצחונם התשיעי העונה ובכל זאת נמצאים מתחת לרעננה, לה 33 נקודות (לעומת 28 לכפר סבא). את השער הבודד במשחק העניק לכפר סבא נהוראי אליהו, המחליף. מדובר בשער ליגה ראשון שלו העונה, כשלרשותו גם חמישה שערים במסגרת הגביע (החל עונה על מכבי חיפה).

הפועל כפר סבא נערים אהפועל כפר סבא נערים א' (באדיבות המועדון)

הפועל ירושלים – מכבי נתניה 2:0
לאחר 75 דקות משחק מורטות עצבים, השחקנים של יובל עקיבא חזרו הביתה מאבו גוש לא רק עם צלחת חומוס ביד, אלא גם עם ניצחון ושלוש נקודות, בזכות שערים של ליבי פסח והלל קוז'וק. הירושלמים עם הפסד ליגה שני ברציפות. בהפסד ה-10 העונה של ירושלים, ספגה כבר 47 שערים – הכמות הגבוהה בפלייאוף העליון. נתניה שתי נקודות מהמקום הרביעי.

מכבי נתניה נערים אמכבי נתניה נערים א' (באדיבות המועדון)

הפלייאוף התחתון

הפועל קריית שמונה – בני יהודה ת"א 1:1
קריית שמונה משיגה העונה תיקו ראשון בבית, כשמנגד, תוצאת תיקו ראשונה העונה לכתומים משכונת התקווה במשחק חוץ. המשחק נפתח רק לאחר 76 דקות, כאשר אור בן עמי שרק לבעיטת עונשין מ-11 מטרים לזכותה של קריית שמונה. עידו חג'אג' לא התבלבל מול אושר ביטון וקבע 0:1. בדקה ה-83, טספהון ברו השווה ל-1:1. זיאד דבאח (קריית שמונה) ראה אדום בדקה ה-85.

הפועל חדרה – הפועל באר שבע 2:1
לאחר ניצחונה של הפועל באר שבע, לשתי הקבוצות 27 נקודות, שמונה ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ו-10 הפסדים. לעת עתה, לבאר שבע ולאשדוד הכי הרבה שערים במסגרת הפלייאוף התחתון. שחקניו של אורי אזולאי ידעו לקחת את מלוא הנקודות במתחם האימונים בחדרה, בזכות שערים של עמרי חמודות ושלומי ממוניי. עילאי מאגילו השווה זמנית.

בני סכנין – בית"ר טוברוק 0:1
למרות הניצחון, בני סכנין היא הקבוצה שהבקיע הכי פחות שערים בכל הליגה ובפלייאוף התחתון, כשמאזנה עומד על ארבעה ניצחונות, חמש תוצאות תיקו ו-12 הפסדים (43:17, 17 נקודות). טוברוק בהפסד 11 העונה, כשרק שלוש נקודות מפרידות בין שתי הקבוצות הללו. את השער הבודד במשחק הבקיע מחמוד ח'טיב בדקה ה-86 להתמודדות. לגיא אזולאי (טוברוק) הוצא אדום בדקה ה-64.

משחקים נוספים

מ.ס. אשדוד – הפועל פתח תקווה (15/02, הסינתטיקו באשדוד, 17:00)

מ.כ נהלל יזרעאל – בית"ר ירושלים (15/02, נהלל, 20:30)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */