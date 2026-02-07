חד צדדי: הפועל ת"א הביסה 0:4 את מכבי חיפה

מזג האויר נינוח הביא עמו את המחזור ה-21 בליגת נערים א' – על, הליגה הבכירה לשנתון 2009. במשחקי הפלייאוף העליון, ברקע ניצחונה של מכבי תל אביב 2:4 את מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב רשמה 0:4 ענק על מכבי חיפה. במשחקי הפלייאוף התחתון, הפועל באר שבע גברה 1:2 על הפועל חדרה, בני סכנין ניצחה 0:1 את בית"ר טוברוק.

הפלייאוף העליון

הפועל תל אביב – מכבי חיפה 0:4

אם להמר על תוצאה כזו בתחילת המשחק, הרי שאף אחד לא היה מתאר לעצמו שכך יהיה. שחקניו של אוהד אשכנזי טיילו במגרשם הביתי מול הירוקים מהכרמל שנדמה כי הגיעו בלא אנרגיות של ממש. ולנטין קודזין קבע 0:1 במחצית הראשונה, פואד גנאים, יותם כלפה ואושרי טשומה השלימו במחצית השנייה. הפועל שומרת על המקום השני בטבלה, חיפה עם הפסד ליגה שישי העונה.

הפועל כפר סבא – הפועל רעננה 0:1

עם שער בודד בדרבי השרון, שהובקע בדקה ה-91, הירוקים של עמית ארצי השיגו להם את ניצחונם התשיעי העונה ובכל זאת נמצאים מתחת לרעננה, לה 33 נקודות (לעומת 28 לכפר סבא). את השער הבודד במשחק העניק לכפר סבא נהוראי אליהו, המחליף. מדובר בשער ליגה ראשון שלו העונה, כשלרשותו גם חמישה שערים במסגרת הגביע (החל עונה על מכבי חיפה).

הפועל כפר סבא נערים א' (באדיבות המועדון)

הפועל ירושלים – מכבי נתניה 2:0

לאחר 75 דקות משחק מורטות עצבים, השחקנים של יובל עקיבא חזרו הביתה מאבו גוש לא רק עם צלחת חומוס ביד, אלא גם עם ניצחון ושלוש נקודות, בזכות שערים של ליבי פסח והלל קוז'וק. הירושלמים עם הפסד ליגה שני ברציפות. בהפסד ה-10 העונה של ירושלים, ספגה כבר 47 שערים – הכמות הגבוהה בפלייאוף העליון. נתניה שתי נקודות מהמקום הרביעי.

מכבי נתניה נערים א' (באדיבות המועדון)

הפלייאוף התחתון

הפועל קריית שמונה – בני יהודה ת"א 1:1

קריית שמונה משיגה העונה תיקו ראשון בבית, כשמנגד, תוצאת תיקו ראשונה העונה לכתומים משכונת התקווה במשחק חוץ. המשחק נפתח רק לאחר 76 דקות, כאשר אור בן עמי שרק לבעיטת עונשין מ-11 מטרים לזכותה של קריית שמונה. עידו חג'אג' לא התבלבל מול אושר ביטון וקבע 0:1. בדקה ה-83, טספהון ברו השווה ל-1:1. זיאד דבאח (קריית שמונה) ראה אדום בדקה ה-85.

הפועל חדרה – הפועל באר שבע 2:1

לאחר ניצחונה של הפועל באר שבע, לשתי הקבוצות 27 נקודות, שמונה ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ו-10 הפסדים. לעת עתה, לבאר שבע ולאשדוד הכי הרבה שערים במסגרת הפלייאוף התחתון. שחקניו של אורי אזולאי ידעו לקחת את מלוא הנקודות במתחם האימונים בחדרה, בזכות שערים של עמרי חמודות ושלומי ממוניי. עילאי מאגילו השווה זמנית.

בני סכנין – בית"ר טוברוק 0:1

למרות הניצחון, בני סכנין היא הקבוצה שהבקיע הכי פחות שערים בכל הליגה ובפלייאוף התחתון, כשמאזנה עומד על ארבעה ניצחונות, חמש תוצאות תיקו ו-12 הפסדים (43:17, 17 נקודות). טוברוק בהפסד 11 העונה, כשרק שלוש נקודות מפרידות בין שתי הקבוצות הללו. את השער הבודד במשחק הבקיע מחמוד ח'טיב בדקה ה-86 להתמודדות. לגיא אזולאי (טוברוק) הוצא אדום בדקה ה-64.

משחקים נוספים

מ.ס. אשדוד – הפועל פתח תקווה (15/02, הסינתטיקו באשדוד, 17:00)

מ.כ נהלל יזרעאל – בית"ר ירושלים (15/02, נהלל, 20:30)