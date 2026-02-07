יום שבת, 07.02.2026 שעה 18:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2246-2622עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

אנטמן בין הקורות בנתניה, אוגריסה יפתח בק"ש

בכורה לשוער ב-19:30, ג'אבר, בן שבת, קוליקוב וקלר בהגנה, שדה, דיומנדה ולוי בקישור, בילו, טבארש ודאבו בהתקפה. שרצקי, אברהם ודרעי יפתחו מנגד

|
ניב אנטמן חוגג (שחר גרוס)
ניב אנטמן חוגג (שחר גרוס)

מכבי נתניה רוצה להשאיר מאחור את ההפסד 2:0 להפועל תל אביב. היהלומים יארחו הערב (שבת, 19:30) את עירוני קריית שמונה במסגרת המחזור ה-22 של ליגת העל.

הרכב מכבי נתניה: ניב אנטמן, כארם ג׳אבר, איתי בן שבת, דניס קוליקוב, רותם קלר, יובל שדה, ג’וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו, הריברטו טבארש ומתיאוס דאבו.

הרכב עירוני קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, ליאל דרעי, שי בן דוד, איציק שולמייסטר, אופיר בנבנישתי, אביב אברהם, אריאל שרצקי, מור סימנטוב, יאיר מרדכי ואדריאן אוגריסה.

רוני לוי (חגי מיכאלי)רוני לוי (חגי מיכאלי)

לפני שבועיים רוני לוי הוביל את נתניה ל-1:4 גדול על מכבי חיפה, אבל לאחר מכן הגיע ההפסד להפועל תל אביב. בסך הכל נתניה עומדת על ניצחון בודד בשבעת המשחקים האחרונים והיא לא רוצה להסתבך במאבקי תחתית.

שי ברדה (רועי כפיר)שי ברדה (רועי כפיר)

מצבה של קריית שמונה מסובך הרבה יותר. אמנם היא גברה 1:3 על הפועל חיפה בינואר, אבל לאחר מכן הגיע הפסד 3:2 להפועל באר שבע ותבוסה 4:1 למכבי תל אביב. המפגש הקודם בין הקבוצות הסתיים בניצחון דרמטי של נתניה 1:2 על קריית שמונה משער של הריברטו טבארש בדקה ה-89.

