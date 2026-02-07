שחקן נערים ב' של מכבי פ"ת פונה לבית החולים

דקות של חשש וחרדה במגרש הכדורגל בקריית שלום. מוקדם יותר היום (שבת) אירחה מכבי תל אביב את מכבי פתח תקווה, במסגרת המחזור ה-21 בפלייאוף העליון בליגת נערים ב' – על, הליגה הבכירה לשחקני שנתון 2010. לאחר 55 דקות משחק, אחד משחקני האורחת סימן לספסל שלו כי הוא לא יכול להמשיך ועל קו החצי ירד אל הקרקע ונשכב בכוחות עצמו.

מספר שניות בודדות שכב על כר הדשא ללא התייחסות, כשהקהל צועק לצוות השופטים ולחובש במקום כי עליהם להגיע לשחקן לבדוק מצבו. שניות אחרי כניסתה של הדקה ה-55 למשחק, הקוון סימן לשופט הראשי כי יש שחקן שרוע על כר הדשא וזה שרק והגיע למקום, כשגם שחקני מכבי תל אביב ומכבי פתח תקווה מנסים להבין מה קורה. החובש במקום הגיע לבדוק אותו.

השחקן, עוד לפני המקרה, קיבל כדור חזק לפניו, המשיך לשחק, עד אשר הרגיש כי לא מסוגל יותר, כנראה מזעזוע של אותו כדור שפגע בו בעוצמה רבה. הטיפול בשחקן מכבי פתח תקווה נמשך כשבע דקות עד אשר פונה באמצעות אלונקה כשהוא בהכרה מלאה אל עבר בית החולים, כשכעת הוא נמצא בהשגחה ועשוי להשתחרר לאחר בדיקות.

המסר של האבא

אביו של השחקן מסר ל-ONE: "הוא בסדר, בעזרת השם. חטף זעזוע קטן מכדור עוצמתי שספג לפנים. המשיך לשחק ואז נפל. ככרגע הוא נמצא בהשגחה, מאמין שנצא מאוחר יותר".

טל מציורו, מאמן מכבי פתח תקווה, הגיב גם כן: "הוא קיבל כדור לפנים (לסת) במחצית הראשונה ובמחצית השנייה זה השפיע עליו עם סחרחורות וכנראה שילוב גם של החום. עכשיו הוא בסדר, תודה לאל".