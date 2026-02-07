עיאש וחטואל בהרכב הפועל חיפה, דבוש באשדוד

סאגת ג’בון איסט והפועל ב"ש העסיקו את הפועל חיפה בזמן האחרון, אבל היא צריכה לשים את זה בצד לאור מצבה המסובך בטבלה. האדומים מהכרמל יארחו הערב (שבת, 18:30) את מ.ס אשדוד למשחק חשוב במחזור ה-22 בליגת העל.

הרכב הפועל חיפה: יואב גראפי, דור מלול, איבן קריצ'אק, ג'ורג' דיבה, אורן ביטון, נאור סבג, אופק ביטון, סנדרו אלטונשווילי, אניס פורת עיאש, רועי זיקרי ורותם חטואל.

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יסקי, אבישי כהן, איברהים דיאקיטה, טימותי אוואני, חמודי עאמר, רועי גורדנה, הייפורד בוהאן, נועם מוצ'ה, עילאי חג'ג', נהוראי דבוש וסתיו נחמני.

חיים סילבס (אורן בן חקון)

בתוך כך, הפועל חיפה ספגה מכה כאשר הבלם ברונו רמירז עבר MRI כאשר החשש הוא לקרע במפשעה.

הפועל חיפה מגיעה עם רצף של שבעה משחקים ללא ניצחון. אמנם במחזור האחרון היא חילצה 2:2 מבית"ר ירושלים אחרי שחזרה מפיגור 2:0, אבל בסופו של דבר זה לא קידם אותה יותר מדי. למעשה, הניצחון האחרון של הפועל חיפה היה ב-20 בדצמבר עם 0:1 על הפועל ירושלים.

חיים סילבס צלח את הבכורה ובעצם הוא פוגש כעת את הקבוצה שפיטרה אותו לפני פחות מחודש. כמו הפועל חיפה, גם אשדוד הגיעה למשחק עם 20 נקודות כשהיא מסובכת בתחתית, כך שניצחון חשוב במיוחד.

ניר ביטון ואבי אבינו (ראובן שוורץ)

אשדוד סופרת כבר 13 משחקים רצופים ללא ניצחון, האחרון שבהם היה הפסד 2:0 להפועל פ"ת. במהלך הרצף היה גם את התבוסה 5:2 לעירוני ק"ש ב-11 בינואר שאחריו סילבס שילם את המחיר ופוטר מאשדוד.