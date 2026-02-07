דניאל פרץ וסאות'המפטון ניצחו 0:1 את ווטפורד

הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם מתקרבים לשלבי ההכרעה של העונה ככל שהזמן עובר, כאשר גם הליגיונרים שלנו ממשיכים לנסות לייצג בכבוד ולעזור לקבוצות שלהן לעמוד במטרות השונות, כאשר גם היום (שבת) כמה מהם שיחקו.

# באנגליה, דניאל פרץ וסאות’המפטון השיגו ניצחון שני ברציפות עם 0:1 על ווטפורד במסגרת המחזור ה-31 בצ’מפיונשיפ. אחרי ה-0:2 על סטוק סיטי בשבוע שעבר, השוער הישראלי פתח כמובן ב-11 והשלים 90 דקות, בהן שמר על רשת נקייה פעם נוספת וסיפק בסך הכל שתי הצלות בהתמודדות, אחת מהן לבעיטה מחוץ לרחבה.

# ברומניה, גיא דהן פתח בהרכב של אוניראה סלובוציה מול פארול במחזור ה-26 של הליגה הרומנית. החלוץ הישראלי השלים 60 דקות וקבוצתו ניצחה 1:2, אך הוא לא היה מעורב בשערים.

# באיחוד האמירויות, מונאס דאבור כבש שער בכורה במדי קבוצתו החדשה, באני יאס. החלוץ השלים 90 דקות, אך נחל הפסד 2:1 לדיבא אל פוג’אירה.

# ביברס נאתכו עלה מהספסל ועזר לחבריו בפרטיזן לשמור על הניצחון 2:3 רדניק. הקשר הוותיק נכנס בדקה ה-73, אך ראה את קבוצתו סופגת. לשמחתם, הפסגה נשמרה מחזור נוסף.

# בטורקיה, רמזי ספורי התחיל ב-11 של אנטליהספור שנכנעה 1:0 לפתיח קארגומרוק במחזור ה-21 של הליגה המקומית. הקשר הוחלף בדקה ה-61 לאור פציעה, ולא הצליח לעזור לקבוצתו שנקלעה לפיגור מוקדם להפוך את התוצאה.