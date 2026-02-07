יום שבת, 07.02.2026 שעה 18:21
צ'מפיונשיפ 25-26
5835-6330קובנטרי1
5829-4730מידלסברו2
5429-5130איפסוויץ'3
5440-4830האל סיטי4
5036-3730מילוול5
4737-4430רקסהאם6
4539-4531דרבי קאונטי7
4436-3931ווטפורד8
4434-3730פרסטון9
4443-4231ק.פ.ר10
4336-4030בריסטול סיטי11
4341-4431סאות'המפטון12
4228-3430סטוק סיטי13
4238-4130בירמינגהאם14
3943-4330שפילד יונייטד15
3937-3430סוונסי16
3642-3931נוריץ'17
3638-2930צ'רלטון18
3337-2728פורטסמות'19
3245-4030לסטר20
3240-2731בלקבורן21
3247-3230ווסט ברומיץ'22
2741-2830אוקספורד יונייטד23
-758-1830שפילד וונסדיי24

דניאל פרץ וסאות'המפטון ניצחו 0:1 את ווטפורד

אחרי ה-0:2 על סטוק בשבוע שעבר, השוער הישראלי וקבוצתו חגגו ניצחון שני ברציפות כשהוא שמר שוב על רשת נקייה. דאבור כבש בבאני יאס, ספורי נפצע

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם מתקרבים לשלבי ההכרעה של העונה ככל שהזמן עובר, כאשר גם הליגיונרים שלנו ממשיכים לנסות לייצג בכבוד ולעזור לקבוצות שלהן לעמוד במטרות השונות, כאשר גם היום (שבת) כמה מהם שיחקו.

# באנגליה, דניאל פרץ וסאות’המפטון השיגו ניצחון שני ברציפות עם 0:1 על ווטפורד במסגרת המחזור ה-31 בצ’מפיונשיפ. אחרי ה-0:2 על סטוק סיטי בשבוע שעבר, השוער הישראלי פתח כמובן ב-11 והשלים 90 דקות, בהן שמר על רשת נקייה פעם נוספת וסיפק בסך הכל שתי הצלות בהתמודדות, אחת מהן לבעיטה מחוץ לרחבה.

# ברומניה, גיא דהן פתח בהרכב של אוניראה סלובוציה מול פארול במחזור ה-26 של הליגה הרומנית. החלוץ הישראלי השלים 60 דקות וקבוצתו ניצחה 1:2, אך הוא לא היה מעורב בשערים.

# באיחוד האמירויות, מונאס דאבור כבש שער בכורה במדי קבוצתו החדשה, באני יאס. החלוץ השלים 90 דקות, אך נחל הפסד 2:1 לדיבא אל פוג’אירה.

ביברס נאתכו עלה מהספסל ועזר לחבריו בפרטיזן לשמור על הניצחון 2:3 רדניק. הקשר הוותיק נכנס בדקה ה-73, אך ראה את קבוצתו סופגת. לשמחתם, הפסגה נשמרה מחזור נוסף.

# בטורקיה, רמזי ספורי התחיל ב-11 של אנטליהספור שנכנעה 1:0 לפתיח קארגומרוק במחזור ה-21 של הליגה המקומית. הקשר הוחלף בדקה ה-61 לאור פציעה, ולא הצליח לעזור לקבוצתו שנקלעה לפיגור מוקדם להפוך את התוצאה.

