יום שבת, 07.02.2026 שעה 16:30
ספורט אחר  >> ג'ודו

אשפיז יתמודד על הארד בגראנד סלאם פאריס

כוכב חדש? הג'ודאי בן ה-18 הפתיע בתחרות היוקרתית, לאחר שגבר על אלוף העולם ב-60 ק"ג ויתחרה על מדליה. שריר הודחה ביחד עם יריבתה בהחלטה חריגה

|
יצחק אשפיז (איגוד הג'ודו)
יצחק אשפיז (איגוד הג'ודו)

כוכב חדש בג'ודו הישראלי? יצחק אשפיז יתמודד על מדליית הארד בגראנד סלאם פאריס שנערך היום (שבת), שם הג'ודאי הישראלי הצעיר רשם הופעה סנסציונית כאשר גבר על אלוף העולם המכהן במשקל הנמוך של עד 60 ק"ג אך הפסיד בחצי הגמר. אם יסיים על הפודיום, הנציג הישראלי יעשה זאת באחת מהתחרויות היוקרתיות ביותר בענף - וירוויח נקודות חשובות לקראת אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028.

אשפיז נתן הופעה גדולה בתחרות היוקרתית בצרפת. הג'ודאי בן ה-18 ניצח את שרזוד דאבלטוב הקזחי בקרב הראשון, המשיך עם ניצחון נוסף על אנדראה קרלינו האיטלקי והעפיל לרבע הגמר. בשלב הזה, הוא פגש את אלוף העולם המכהן ומדליסט הארד האולימפי מפאריס 2024, ריוג'ו נגאיאמה, ושם היפני הוביל עליו בווזארי אבל 36 שניות לסיום אשפיז הכניע אותו באיפון מדהים. אחרי הקרב הסנסציוני, בחצי הגמר אשפיז התמודד מול בלאבאיי אגייב האזרי אך הפסיד לו ביוקו ונשר להתמודדות על מדליית הארד. בקרב על המדליה אשפיז יתמודד נגד הארים לי הקוריאני המנוסה.

מדליה בגראנד סלאם פאריס בגיל צעיר שכזה היא לא דבר של מה בכך. אשפיז מדורג רק במקום ה-37 בעולם וכעת הוא עשוי לזנק לטופ העולמי, כל זאת כאשר הוא רק בפתיחת העונה החדשה ובקרוב ייפתח המרוץ לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אשפיז סומן כאחד מהצעירים המבטיחים, לאחר שזכה בעבר באליפות העולם עד גיל 18 ובאליפות אירופה עד גיל 18, אבל עכשיו יצחק עשוי להיכנס לתוך וואקום בנבחרת ישראל לבוגרים אחרי פרישתם של הבכירים וייתכן שהוא בדרך להוביל אותה מבין הגברים בשנים הקרובות.

יצחק אשפיז (איגוד הגיצחק אשפיז (איגוד הג'ודו)

תמנע נלסון לוי פספסה אפשרות להתמודד על מדליה

בנשים, תמנע נלסון לוי התחרתה במשקל של עד 57 ק"ג, שם היא פתחה בניצחון ביוקו על יונה שין הקוריאנית, אך הפסידה ברבע הגמר לשלאו דביקטור הצרפתייה החזקה, כך שנשרה לבית הניחומים ושם פגשה את מריאנה אסטבס מגינאה, אבל היא הפסידה לה באיפון וכך נמנע מהישראלית להגיע לקרב על מדליית הארד.

והיו עוד ישראלים שהתחרו בגראנד סלאם פאריס, אך סיימו את דרכם כבר בשלב מוקדם. במשקל של עד 66 ק"ג, מתן קוקולייב ואדם חזן הפסידו כבר בקרב הראשון והודחו מהתחרות. גם בנשים, תמר מלכה (עד 48 ק"ג) הפסידה בהופעה הראשונה על המזרן וכרם פרימו (63 ק"ג) הודחה בקרב השני שלה בפאריס.

תמנע נלסון לוי (רדאד גתמנע נלסון לוי (רדאד ג'בארה)

ההדחה החריגה של גילי שריר בצרפת

בנוסף, גילי שריר (עד 63 ק"ג) גם הודחה באופן די מוזר. בתחילת היום, שריר ניצחה את דוריה בורסאס הצרפתייה באיפון בסיבוב הראשון, אך הודחה בקרב הבא בהחלטה חריגה של השופט. בסיבוב הבא היא פגשה את לאורי פאזליו מקוסובו, בקרב שנמשך עד לניקוד זהב ושם הוחלט להוציא לשתיהן עונש שלישי ביחד על כך שלא עשו שום מהלך התקפי, כך ששתיהן הפסידו ושתיהן סיימו את דרכן בתחרות בגלל פאסיביות בקרב.

