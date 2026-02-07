יום שבת, 07.02.2026 שעה 16:27
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

דקה 66: טבריה - הפועל ת"א 0:0

ליגת העל, מחזור 22: קצב מהוסס. האדומים שולטים בכדור ובקצב, אך המארחת מסוכנת מנגד. ברנס נעצר אצל צור, חביבאללה פספס את המסגרת מתוך הרחבה

|
לוקאס פלקאו בפעולה (חג'אג' רחאל)
לוקאס פלקאו בפעולה (חג'אג' רחאל)

אחרי שלושה ניצחונות רצופים, הפועל ת"א רוצה להמשיך במומנטום. הקבוצה של אליניב ברדה מתארחת בשעה זו אצל עירוני טבריה באצטדיון בראל במחזור ה-22 של ליגת העל.

מאז ההפסד הדרמטי למכבי ת"א בדרבי בגביע המדינה, הפועל ת"א גברה 1:2 על הפועל ב"ש ו-1:2 על היריבה העירונית בליגה, ובמחזור הקודם האדומים ניצחו 0:2 את מכבי נתניה משערים של רוי קורין ועמית למקין.

לאור התקופה הטובה והניצחונות האחרונים, הפועל ת"א החלה את המחזור במקום הרביעי במרחק נקודה ממכבי ת"א. בנוסף לכך, ברדה קיבל בחזרה את שחר פיבן, סתיו טוריאל ודורון ליידנר שהחלימו מפציעות.

אצל טבריה המצב הפוך והיא הגיעה למשחק אחרי ארבעה משחקים רצופים ללא ניצחון, מתוכם שלושה הסתיימו בהפסדים. במחזור הקודם טבריה הפסידה 3:2 למכבי חיפה משער של קנג’י גורה בדקה ה-82, והיא רוצה להפתיע כדי להתרחק מהאזור המסוכן.

מחצית ראשונה:

דקה 1 – כבר בפתיחה, המשחק נעצר למספר דקות לאחר שאוהדי הפועל תל אביב זרקו למגרש כדורי ים.

אוהדי הפועל תל אביב משליכים כדורים למגרש (חגאוהדי הפועל תל אביב משליכים כדורים למגרש (חג'אג' רחאל)
אוהדי הפועל תל אביב משליכים כדורים למגרש (חגאוהדי הפועל תל אביב משליכים כדורים למגרש (חג'אג' רחאל)

דקה 9 – ברנס קיבל כדור ושלח בעיטה חזקה למסגרת מחוץ לרחבה, צור הדף לא טוב, אבל השתלט בזמן כדי למנוע ריבאונד.

דקה 14 – רוי קורין ניסה את מזלו עם בעיטה מרחוק, הכדור שלו הלך החוצה.

עמית למקין (חגעמית למקין (חג'אג' רחאל)

דקה 16 – טעות של זיו מורגן השאירה את והיב חביבאללה לבד באגף, האחרון דהר לרחבה ובעט מזווית קשת כדור שעלה מעל המסגרת.

דקה 23 – בילנקי שלח בעיטה ממצב נייח קרוב לשער, אך נבלם בחומה.

עמרי אלטמן עם הכדור (חגעמרי אלטמן עם הכדור (חג'אג' רחאל)

דקה 30 – גוטליב הגביה טוב לרחבה, ברנס עלה מעל כולם, אך פספס במעט את הכדור.

דקה 42 – לויזו בפעולה אישית גדולה סיים עם בעיטה שנבלמה על ידי הגנת טבריה, קראייב השתלט על הריבאונד ובעט מסף הרחבה מעל השער.

רוי קורין (חגרוי קורין (חג'אג' רחאל)

דקה 45 – עמרי אלטמן שלח כדור נייח מכ-30 מטרים לידיים של עידו שרון.

מחצית שנייה: 

דקה 50 – מרקוס קוקו ספג כרטיס צהוב אחרי עבירה על בילנקי.

זיו מורגן מרחיק (חגזיו מורגן מרחיק (חג'אג' רחאל)

דקה 55 – באצ׳ו ספג כרטיס צהוב אחרי עבירה על לויזו.

דקה 58 – חילוף ראשון במשחק, אלי בלילתי נכנס במקום עידן ברנס.

דקה 59 – דוד קלטינס ספג כרטיס צהוב.

דקה 60 – חילוף כפול לאליניב ברדה. רוי קורין וזיו מורגן יצאו, סתיו טוריאל ושאנדה סילבה נכנסו.

הרכב עירוני טבריה: עידו שרון, רון אונגר, אנדז׳יי באצ׳ו, סמביניה, דניאל גולאני, דוד קלטינס, פיראס אבו עקל, ניב גוטליב, והיב חביבאללה, עידן ברנס (אלי בלילתי, 58׳) וסטניסלב בילנקי.

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, מרקוס קוקו, טל ארצ׳ל, צ׳יקו, זיו מורגן (סתיו טוריאל, 60׳), לוקאס פלקאו, אנדריאן קראייב, עמית למקין, לויזוס לויזו, רוי קורין (שאנדה סילבה, 60׳) ועומרי אלטמן.

