קאני, מלמד וגורה בהתקפת חיפה מול הפועל י-ם

מכבי חיפה תתארח ב-17:30 באצטדיון טדי אצל הפועל ירושלים במסגרת המחזור ה-22 בליגת העל במטרה להתקרב לצמרת הגבוהה ולחבר ניצחון ליגה שני ברציפות, כשהיריבה מנגד שואפת לנקודות שיעזרו לה במאבקי התחתית.

ההרכבים

מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, ינון פיינגזיכט, נבות רטנר, סדריק דון, מיכאל אוחנה, סילבה קאני, קנג’י גורה וגיא מלמד.

הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, יונתן ליש, דויד דומג'וני, הראל שלום, תמיר חיימוביץ’, אווקה אשטה, נדים ורסאנה, אוהד אלמגור, אנדרו אידוקו ומרקו ראקוניאץ.

נבות רטנר (עמרי שטיין)

חיפה מגיעה לאחר הניצחון 2:3 הדרמטי על עירוני טבריה במחזור הקודם, כאשר לפניו הפסידו הירוקים 4:1 למכבי נתניה בדרך למקום החמישי בטבלה.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה של זיו אריה בתקופה לא רעה עם שני ניצחונות ואפס הפסדים בארבעת המחזורים האחרונים, אבל היא עדיין מתחת לקו האדום עם 19 נקודות בלבד. במחזור הקודם הקבוצה מהבירה סיימה ב-0:0 עם בני סכנין.

מוקדם יותר העונה נפרדו הקבוצות ב-2:2 באצטדיון סמי עופר, לאחר שהירוקים כבר הובילו 0:2 מצמד של טריבנטה סטיוארט ושמטו את היתרון בדקות האחרונות. שלושת המפגשים האחרונים בין הקבוצות הסתיימו בתיקו.