קסאדו, רשפורד ולבנדובסקי בהרכב של ברצלונה

מאז ההפסד לריאל סוסיאדד באמצע ינואר, ברצלונה בתקופה טובה. החבורה של האנזי פליק רוצה להמשיך במומנטום הנהדר שהיא רושמת בכל המסגרות גם היום (שבת) ב-17:15 מול מיורקה, במסגרת המחזור ה-23 של הליגה הספרדית אותו תארח בקאמפ נואו.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קובארסי, אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, פרמין לופס, דני אולמו, מארק קסאדו, מרקוס רשפורד, רוברט לבנדובסקי ולאמין ימאל.

הרכב מיורקה: לאו רומן, מרטין ואליינט, דויד לופס, מטאו מוריי, ג’ואן מוחיקה, פבלו טורה, סאמו קוסטה, עומר מסקרל, פבלו מפאו, יאן וירז’ילי ו-ודאט מוריקי.

האנזי פליק, ישיג ניצחון נוסף? (IMAGO)

הטבלה והמאזן מול מיורקה

בארסה מובילה את הטבלה עם 55 נקודות מ-22 משחקים. בחמשת המחזורים האחרונים היא רשמה 4 ניצחונות והפסד אחד בלבד, ובמחזור הקודם ניצחה 1:3 את אלצ’ה בחוץ. באצטדיון הביתי הנתונים מרשימים במיוחד, עם 31 שערי זכות מול 5 שערי חובה בלבד.

במאזן המפגשים הישירים לקטלונים יתרון ברור. בחמשת המשחקים האחרונים בין הקבוצות היא ניצחה 4 פעמים ועוד משחק אחד הסתיים בתיקו, כולל 0:3 באוגוסט 2025.