הפועל ת"א הוליכה, מכבי חיפה הפכה וניצחה

השבת הביאה עמה את המחזור ה-21 בפלייאוף העליון לצד המחזור ה-22 בפלייאוף התחתון בליגת נערים ב' – על, הליגה הבכירה לשחקני שנתון 2010. בצמרת, ללא שינוי דרמטי. מכבי חיפה ניצחה 1:3 את הפועל תל אביב, בעוד מכבי תל אביב הסתפקה ב-0:1 על מכבי פתח תקווה. בתחתית, ניצחונות להפועל באר שבע, הפועל ראשון לציון והפועל ירושלים.

הפלייאוף העליון, מחזור 21

מכבי חיפה – הפועל תל אביב 1:3

למרות פיגור מוקדם של 1:0, מכבי חיפה של אליעזר בן אהרון ידעה להשאיר את מלוא הנקודות בבית ולשמור על המקום הראשון בטבלה, על חשבון רודפיה – מכבי תל אביב ומכבי פתח תקווה. אדיסו אלמו הבקיע ראשון, יהונתן כהן, אורי אדמן ואדר פרדה הפכו התוצאה והשיגו ניצחון 15 העונה, לצד שש תוצאות תיקו, ללא הפסדים עדיין.

מכבי תל אביב – מכבי פתח תקווה 0:1

ניצחון ליגה 15 העונה לשחקניו של יהונתן סופר. שער בנגיחה של תומר דבח לפינה הימנית של יואב ריבק בדקה ה-38 להתמודדות, קבע את תוצאת הסיום. מכבי פתח תקווה מתרחקת במעט מהמקום הראשון, בעוד מכבי תל אביב שומרת על פער של שלוש נקודות מהירוקים. יואב בלאי, שחקנה של פתח תקווה, מצא עצמו מורחק בדקה ה-65 לאחר צהוב שני ואדום.

הפועל חדרה – הפועל פתח תקווה 5:0

החמישייה שספגה היום (שבת) חדרה מהווה כמעט 20% מסך השערים שספגה ב-21 משחקים. הפסד 10 העונה לקבוצה של רן בר. פתח תקווה וגיא רוזנצוויג, לעומת זאת, עם ניצחון ליגה 10, כששומרים להם על המקום השישי בפלייאוף העליון, זאת בזכות שערים של הראל נחשון, איברהים קודוס סומהורו, מתן הרוש, אביעד מור ואביעד טוסי.

הפועל פתח תקווה נערים ב' (באדיבות המועדון)

הפועל רעננה – מכבי נתניה 1:3

רעננה מפתיעה את היהלומים ומשיגה שלוש נקודות בבית, בזכות שערים של רז אלקובי, רועי גולן ודן כהן. לאחר 34 דקות משחק מי שעלתה על לוח התוצאות ראשונה הייתה נתניה, עם שער של נדב היימן. רעננה השוותה מהר וכאמור הפכה המשחק לטובתה. רעננה עם 31 שערי זכות, כשמשאירה את חדרה כקבוצה היחידה בפלייאוף העליון שטרם חלפה על פני 30 שערי הזכות.

הפלייאוף התחתון, מחזור 22

הפועל באר שבע – הפועל קריית שמונה 1:4

ניצחון 10 העונה להפועל באר שבע שהשיגה את הנקודה ה-32 שלה לעת עתה. קריית שמונה, לעומת זאת, נשארת במקום הלפני האחרון, בהפסדה ה-14 העונה, כשהיא הקבוצה שספגה הכי הרבה שערים (65). ימאן אלעוברה, שגדל ברמלה, בעונתו הראשונה בהפועל באר שבע, התכבד ברביעייה. רועי וקנין צימק התוצאה ל-2:1.

הפועל באר שבע נערים ב' (באדיבות המדיה הרשמית של הפועל באר שבע)

הפועל ראשון לציון – בני יהודה ת"א 0:1

למרות ההפסד, הכתומים משכונת התקווה שומרים על המקום הראשון בפלייאוף התחתון עם 33 נקודות. החבורה של אופיר קופל, שממשיך להוביל את הכתומים מהשפלה, השיגו שלוש נקודות יקרות נוספות במטרה להתרחק עוד יותר מהתחתית הבוערת ולסיים עונה בגאווה, למרות הכניסה לפלייאוף התחתון. שגיא אולי, שהגיע ממכבי באר שבע, קבע את תוצאת המשחק.

הפועל ראשון לציון נערים ב (באדיבות המועדון)

מ.ס אשדוד – הפועל ירושלים 3:1

ניצחון שישי וסופר חשוב לאדומים מהבירה, שמחפשים לברוח עוד יותר מהתחתית הבוערת, שם נמצאות להן נהלל יזרעאל, קריית שמונה והפועל רמת גן. הקבוצה של בר כהן הייתה עדיפה לכל אורך ההתמודדות וניצחה בזכות שערים של איתי צמח (צמד) ונועם אברהם. רוי אביטן צימק התוצאה לקראת סוף.

משחקים נוספים

בית"ר ירושלים – הפועל רמת גן (הערב, בית וגן 1 תחתון ירושלים, 20:00).

מ.כ נהלל יזרעאל – הפועל ניר רמת השרון (09/02, נהלל, 18:30).

למי שפספס, אלו התוצאות שהושגו במסגרת המחזור ה-21 בפלייאוף התחתון בין התאריכים 30/01 ל-03/02: הפועל קריית שמונה – מ.כ נהלל יזרעאל 0:1, הפועל רמת גן – מ.ס אשדוד 2:0, הפועל ירושלים – הפועל באר שבע 2:0, הפועל ניר רמת השרון – הפועל ראשון לציון 1:1, בני יהודה ת"א – בית"ר ירושלים 0:1.