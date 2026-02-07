סולוש סיים במקום ה-30 בתחרות הסקי אלפיני

המשלחת הישראלית פתחה את הופעתה באולימפיאדת החורף מילאנו-קורטינה 2026. יממה אחרי טקס הפתיחה, היום (שבת) ברני סולוש, הנציג הישראלי הראשון, התחרה בסקי אלפיני וסיים במקום ה-30.

ברני סיים את תחרות הגלישה במורד במקום ה-30 מתוך 36 מתחרים והוא עשה זאת בזמן של 1:57.03 דקות. זהו למעשה דירוג זהה לזה שקבע במשחקי החורף הקודמים בבייג'ינג 2022. יחד עם זאת, רק 34 מתחרים סיימו את המסלול.

בהמשך, ברני סולוש בן ה-27 ישתתף גם בתחרות הסופר-G (רביעי בשעה 12:30), בסלאלום ענק (בשבת הבאה ב-11:00) וגם בתחרות הסלאלום (ביום שני הבא ב-11:00).

הנבחרת הישראלית

הנבחרת הישראלית מונה תשעה נציגים. מלבד ברני סולוש, תתחרה בסקי אלפיני גם אחותו נועה. בנוסף, מריה סניוק תשתתף בתחרות ההחלקה האמנותית, ד"ר אתילה קרטזס בסקי למרחקים, ג'ארד פיירסטון בסקלטון וכמובן גם חברי נבחרת המזחלות.