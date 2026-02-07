יום שבת, 07.02.2026 שעה 16:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4418-3620הפועל ת"א1
4226-5420מכבי ת"א2
3921-4420מכבי חיפה3
3923-4020הפועל ב"ש4
3630-5120מכבי נתניה5
3429-3720מכבי פ"ת6
2837-3620הפועל פ"ת7
2842-3320בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3429-3522בני יהודה1
2929-2922מ.ס. אשדוד2
2732-3622הפועל כפ"ס3
2747-3622הפועל ראשל"צ4
2536-3222הפועל רעננה5
2442-2622מכבי הרצליה6
2346-2822הפועל חיפה7
2243-2622עירוני ק"ש8
1458-3522הפועל רמה"ש9
1049-2322הפועל עכו10

דקה 31: מכבי ת"א - מכבי חיפה 1:2

ליגת העל לנוער, מחזור 21: אחרי הניצחון הענק על ברצלונה, הירוקים ספגו פעמיים כתוצאה של חוסר ריכוז בהגנה. במקביל: הפועל ת״א - הפועל ב״ש 0:0

|
נועם לוי עם הכדור (חגי מיכאלי)
נועם לוי עם הכדור (חגי מיכאלי)

ליגת העל לנוער ממשיכה גם היום (שבת) כאשר בשעה זו, אנחנו מקבלים משחק צמרת נהדר. מכבי חיפה חוזרת מהניצחון האדיר על ברצלונה בליגת האלופות ומתארחת אצל מכבי תל אביב למשחק בין המקום השני למקום השלישי. במקביל, בית״ר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה והפועל תל אביב פוגשת את הפועל באר שבע.

מכבי תל אביב – מכבי חיפה 0:2

הירוקים ינסו לחזור לקרקע אחרי הסנסציה האדירה בליגת האלופות עם הניצחון על ברצלונה, כשהם במקום השלישי בטבלה. מנגד, הצהובים יודעים שניצחון עשוי להוביל אותם למקום הראשון, ורוצים לברוח מהאורחת שבמקום השלישי ודולקת אחריהם.

שער! דקה 9, מכבי תל אביב עלתה ל-0:1 הגנת האורחת לא הצליח להרחיק אחרי הגבהה של הצהובים. הכדור הגיע אל עידן וויינברג שבוולה בנגיעה הפציץ לפינה הרחוקה.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)

שער! דקה 11, הצהובים כבר ב-0:2: שוב הרחקה רעה של מכבי חיפה אחרי הגבהה של המארחת, רועי מגור השתלט מחוץ לרחבה ובנגיעה השנייה שחרר בעיטה מדויקת לפינה.

שער! דקה 25, מכבי חיפה צימקה ל-2:1: ליאם לוסקי עם בעיטה חופשית נהדרת, סובב את הכדור לרשת של עידן טראו.

הפועל תל אביב – הפועל באר שבע 0:0

בקרב צמרת נוסף, המארחת רוצה לשמור על המקום הראשון ויודעת שהיא חייבת ניצחון כדי לעשות זאת. מנגד, החבורה הצעירה מבירת הנגב רוצה לצמק את הפער בפסגה ולהתקרב למקום הראשון, כשהיא יודעת שניצחון יצמצם לשתי נקודות בלבד.

בית״ר ירושלים – מכבי פתח תקווה 1:1

שתי קבוצות ממרכז הטבלה שרוצות להיצמד לחלקה העליון. הקבוצה מהבירה נמצאת במקום השמיני ובמאזנה 28 נקודות, כשמנגד, המלאבסים במקום השישי עם 34. 

שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:1: האורחת פתחה את המשחק בטירוף, וכבר אחרי 11 שניות כבשה מרגליו של יניב פרץ.

שער! דקה 9: ביתר חזרה ל-1:1: למרות שתי הצלות גדולות של עילי אלטמן, אריאל גיא ניצל את הערבובייה ברחבה בשביל להחזיר את המארחת למשחק.

