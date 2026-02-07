דקה 31: מכבי ת"א - מכבי חיפה 1:2

ליגת העל לנוער ממשיכה גם היום (שבת) כאשר בשעה זו, אנחנו מקבלים משחק צמרת נהדר. מכבי חיפה חוזרת מהניצחון האדיר על ברצלונה בליגת האלופות ומתארחת אצל מכבי תל אביב למשחק בין המקום השני למקום השלישי. במקביל, בית״ר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה והפועל תל אביב פוגשת את הפועל באר שבע.

מכבי תל אביב – מכבי חיפה 0:2

הירוקים ינסו לחזור לקרקע אחרי הסנסציה האדירה בליגת האלופות עם הניצחון על ברצלונה, כשהם במקום השלישי בטבלה. מנגד, הצהובים יודעים שניצחון עשוי להוביל אותם למקום הראשון, ורוצים לברוח מהאורחת שבמקום השלישי ודולקת אחריהם.

שער! דקה 9, מכבי תל אביב עלתה ל-0:1 הגנת האורחת לא הצליח להרחיק אחרי הגבהה של הצהובים. הכדור הגיע אל עידן וויינברג שבוולה בנגיעה הפציץ לפינה הרחוקה.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)

שער! דקה 11, הצהובים כבר ב-0:2: שוב הרחקה רעה של מכבי חיפה אחרי הגבהה של המארחת, רועי מגור השתלט מחוץ לרחבה ובנגיעה השנייה שחרר בעיטה מדויקת לפינה.

שער! דקה 25, מכבי חיפה צימקה ל-2:1: ליאם לוסקי עם בעיטה חופשית נהדרת, סובב את הכדור לרשת של עידן טראו.

הפועל תל אביב – הפועל באר שבע 0:0

בקרב צמרת נוסף, המארחת רוצה לשמור על המקום הראשון ויודעת שהיא חייבת ניצחון כדי לעשות זאת. מנגד, החבורה הצעירה מבירת הנגב רוצה לצמק את הפער בפסגה ולהתקרב למקום הראשון, כשהיא יודעת שניצחון יצמצם לשתי נקודות בלבד.

בית״ר ירושלים – מכבי פתח תקווה 1:1

שתי קבוצות ממרכז הטבלה שרוצות להיצמד לחלקה העליון. הקבוצה מהבירה נמצאת במקום השמיני ובמאזנה 28 נקודות, כשמנגד, המלאבסים במקום השישי עם 34.

שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:1: האורחת פתחה את המשחק בטירוף, וכבר אחרי 11 שניות כבשה מרגליו של יניב פרץ.

שער! דקה 9: ביתר חזרה ל-1:1: למרות שתי הצלות גדולות של עילי אלטמן, אריאל גיא ניצל את הערבובייה ברחבה בשביל להחזיר את המארחת למשחק.