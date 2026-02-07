הגרלת דוחא: שביונטק ואניסימובה באותו חצי

עונת הטניס של 2026 עולה מדרגה עם פתיחת טורניר ה-WTA 1000 הראשון של השנה בדוחא, קטאר. למרות הודעת הפרישה המפתיעה של המדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבלנקה, שעוררה גל של שמועות ברשתות החברתיות לגבי אירוסיה האפשריים, הטורניר מציג שדה משתתפות יוקרתי במיוחד. שש מתוך עשר השחקניות הטובות ביותר בדירוג העולמי יתייצבו על המגרשים הקשיחים, בראשותה של המדורגת ראשונה בטורניר, איגה שביונטק.

שביונטק, שזכתה בתואר בדוחא בשנת 2022 ומינפה את הניצחון לעונה היסטורית שכללה שני תוארי גרנד סלאם ואת המקום הראשון בעולם, תעמוד בראש החצי העליון והעמוס של ההגרלה. הפולנייה, המחזיקה בשישה תוארי גרנד סלאם בקריירה, תהנה מסיבוב ראשון חופשי (Bye) ותמתין למנצחת במפגש בין ג'ניס טג'ן האינדונזית, שקיבלה כרטיס חופשי, לבין סוראנה קירסטאה הרומנייה.

ילנה אוסטפנקו חובטת בכדור בעוצמה (אימאגו)

באותו חצי של ההגרלה שובצה גם האלופה המכהנת, אמנדה אניסימובה. עבור האמריקאית המדורגת שלישית בטורניר, דוחא היא המקום שבו הכל התחיל בשנה שעברה; הזכייה שלה ב-2025 הייתה תואר ה-WTA 1000 הראשון בקריירה שלה, ופתחה שנה פנטסטית שבה הגיעה לשני גמרים של טורנירי גרנד סלאם וזכתה בתואר יוקרתי נוסף בבייג'ינג. מסע ההגנה על התואר של אניסימובה צפוי להתחיל מול משוכה לא פשוטה – המנצחת במפגש המסקרן בין המדורגת ראשונה בעולם לשעבר, קרולינה פלישקובה, לבין הכוכבת הפיליפינית העולה אלכסנדרה אאלה.

פלישקובה חזרה לאחרונה לסבב לאחר היעדרות ממושכת בשל פציעות, והציגה יכולת טובה באליפות אוסטרליה כשהגיעה לסיבוב השלישי. מנגד, אאלה בת ה-20 הפכה לאחד הסיפורים המרתקים בסבב מאז הריצה המפתיעה שלה לחצי גמר טורניר מיאמי אשתקד. אם אניסימובה תצלח את המפגשים המוקדמים, היא עשויה לפגוש ברבע הגמר את אלינה סביטולינה (מדורגת 7). האוקראינית נמצאת בכושר מצוין לאחר שפתחה את 2026 עם זכייה בטורניר אוקלנד והגעה לחצי הגמר במלבורן, מה שהשיב אותה אל הטופ 10 העולמי.

החצי התחתון של ההגרלה נראה מרתק לא פחות, כאשר בראשו עומדת אלופת אוסטרליה הטרייה, אלנה ריבאקינה. הקזחית, שקטפה לאחרונה את תואר הגרנד סלאם השני שלה, תפתח את הטורניר מול וואנג שיניו או אמיליאנה אראנגו. היריבה הפוטנציאלית שלה ברבע הגמר היא הכוכבת הצעירה מירה אנדרייבה, המדורגת חמישית בטורניר.

אוקסנה סלכמטבה מכה בכדור. (אימאגו)

גם קוקו גוף, המדורגת רביעית, שובצה בחצי התחתון של ההגרלה ועשויה לפגוש כבר במשחקה הראשון את מקארטני קסלר. המפגש הזה מעורר עניין רב לאחר שקסלר הדהימה את גוף בטורניר דובאי בפברואר האחרון. גוף, שזכתה כבר בשני תוארי גרנד סלאם, תנסה למנוע הפתעה נוספת הפעם. משחקי ההגרלה הראשית יצאו לדרך ביום ראשון, ה-8 בפברואר, בקרב על התואר היוקרתי הראשון של העונה במזרח התיכון.