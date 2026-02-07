יום שבת, 07.02.2026 שעה 21:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2031-2122הפועל ירושלים11
2039-2822הפועל חיפה12
1939-3021עירוני ק"ש13
1147-1621מכבי בני ריינה14

לפני משחק העונה: כ-700 אוהדי ב"ש באו לאימון

מוליכת ליגת העל תארח את סגניתה בית"ר ביום שני ב-20:30 עם יתרון נקודה. עוד לפני כן, האוהדים הגיעו לאימון הדרומיים כדי להטריף את השחקנים. צפו

|
עשן וטירוף באימון של הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)
עשן וטירוף באימון של הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

למעלה מ-700 אוהדי הפועל באר שבע הגיעו היום (שבת) לאימון הקבוצה במתחם הבית האדום כדי לדחוף את השחקנים לקראת המשחק המסקרן נגד בית”ר ירושלים שייערך במחזור הזה (שני, 20:30). דן ביטון סובל מעומס וקיבל על פי תוכנית מנוחה מהאימון.

האוהדים הגיעו עם תופים, אבוקות ואמצעי פירוטכניקה במטרה להכניס את השחקנים לאווירה ולהעניק דחיפה לקראת משחק העונה. בפתיחת האימון שנפתח לקהל נשמעו שירי עידוד רבים והקהל הביע תמיכה בשחקנים, שזכו למחיאות כפיים וקריאות עידוד.

אוהדי הפועל באר שבע באימון המסכם (מרטין גוטדאמק)אוהדי הפועל באר שבע באימון המסכם (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע מול הקהל (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל באר שבע מול הקהל (מרטין גוטדאמק)
אימון הפועל באר שבע לקראת בית"ר (מרטין גוטדאמק)אימון הפועל באר שבע לקראת בית"ר (מרטין גוטדאמק)
אוהדי הפועל באר שבע באימון (מרטין גוטדאמק)אוהדי הפועל באר שבע באימון (מרטין גוטדאמק)
קינגס קאנגווה מודה לאוהדים (מרטין גוטדאמק)קינגס קאנגווה מודה לאוהדים (מרטין גוטדאמק)

בקבוצה חזרו היום לשגרה לאחר שביום שישי הפתיע המאמן רן קוז’וק כשהעניק לשחקנים יום חופש לא מתוכנן. קינגס קאנגווה, שנחת בארץ רק אתמול, לא לקח חלק באימון הקבוצתי וערך אימון אישי עם מאמן הכושר מיכאל ברוש, במטרה להשלים פערים ולהיות מוכן למשחק.

