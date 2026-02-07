לפני משחק העונה: כ-700 אוהדי ב"ש באו לאימון

למעלה מ-700 אוהדי הפועל באר שבע הגיעו היום (שבת) לאימון הקבוצה במתחם הבית האדום כדי לדחוף את השחקנים לקראת המשחק המסקרן נגד בית”ר ירושלים שייערך במחזור הזה (שני, 20:30). דן ביטון סובל מעומס וקיבל על פי תוכנית מנוחה מהאימון.

האוהדים הגיעו עם תופים, אבוקות ואמצעי פירוטכניקה במטרה להכניס את השחקנים לאווירה ולהעניק דחיפה לקראת משחק העונה. בפתיחת האימון שנפתח לקהל נשמעו שירי עידוד רבים והקהל הביע תמיכה בשחקנים, שזכו למחיאות כפיים וקריאות עידוד.

בקבוצה חזרו היום לשגרה לאחר שביום שישי הפתיע המאמן רן קוז’וק כשהעניק לשחקנים יום חופש לא מתוכנן. קינגס קאנגווה, שנחת בארץ רק אתמול, לא לקח חלק באימון הקבוצתי וערך אימון אישי עם מאמן הכושר מיכאל ברוש, במטרה להשלים פערים ולהיות מוכן למשחק.