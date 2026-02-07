נערים א׳: מכבי ת״א גברה 2:4 על מכבי פ״ת

מוליכת טבלת ליגת העל לנערים א׳, מכבי תל אביב, הגדילה הבוקר (שבת) את הפער שלה בפסגה לאחר שניצחה במגרש הביתי שלה במתחם האימונים קרית שלום שבתל אביב את השלישית בטבלה, מכבי פתח תקווה, בתוצאה 4:2 בזכות מהפך גדול, ובזכות שלושער ובישול של הקפטן שלה, עידו יוסף.

המשחק נפתח דווקא בשליטה של המלאבסים כשהם שלטו בכדור ומצאו את היתרון משער של ארז דידי בדקה ה-25. המארחת חזרה למשחק במקריות בזכות שער של עידו יוסף שניצל בלגאן בהגנת פתח תקווה כדי להשוות את התוצאה בדקה ה-34.

למרות שער השיוויון, האורחת המשיכה להיות עדיפה ורגע לפני הירידה למחצית, החזירה את היתרון אליה בדקה ה-42 מראשו של יהונתן שטינברג, שקבע את תוצאת המחצית עם 1:2 מפתיע לפתח תקוואים.

שחקני מכבי תל אביב נערים א׳ מאושרים (חגי מיכאלי)

למרות המחצית הראשונה החלשה יחסית של מוליכת הטבלה, מכבי תל אביב השתלטה על המשחק במחצית השנייה בזכות החלוץ שלה וקפטן הקבוצה, עידו יוסף, שבדקה ה-68 השלים צמד והשווה את התוצאה שוב עם שער דומה מאוד לשערו הראשון במשחק.

מכאן הצהובים כבר השתלטו על המשחק וחיפשו את המהפך, שהגיע בסופו של דבר בדקה ה-83 בזכות מבצע יפה של יוסף שהשלים שלושער מרשים במשחק. שלוש דקות לאחר מכן יוסף גם הוסיף בישול עם מסירה יפה למחליף דניאל בן-שושן, שכבש וקבע את תוצאת המשחק, 4:2 מרשים למכבי תל אביב על מכבי פתח תקווה.

בזכות הניצחון הזה, מכבי פתחה פער של 11 נקודות מהמקום השני, יריבתה העירונית הפועל תל אביב, כשלאחרונה משחק חסר ונותרו עשרה מחזורים לסיום העונה.

מהלך המשחק

שחקני מכבי פתח תקווה ומכבי תל אביב נערים א׳ חוגגים (חגי מיכאלי)

דקה 16 – האורחת הייתה זו שפתחה חזק יותר את המשחק וכמעט כבשה כשברקו מצא עצמו פנוי מחוץ לרחבה ושיחרר פצצה שהלכה לחיבורים, אך לוקה זינק טוב והדף לקרן.

דקה 25, שער! מכבי פ״ת עלתה ל-0:1: הפתח תקוואים השיגו את שער היתרון אחרי חטיפה של דידי באיזור הרחבה של המארחת, ומשם הוא המשיך עד השוער ומקרוב בעט לו בין הרגליים לרשת.

שחקני מכבי פתח תקווה נערים א׳ חוגגים (חגי מיכאלי)

דקה 34, שער! מכבי ת״א חזרה ל-1:1: הצהובים כחולים חזרו למשחק עם שער שוויון משום מקום, כשהרמת כדור נייח יצרה בלגאן ברחבה, אותו ניצל יוסף כדי להגיע ראשון לכדור ולדחוק פנימה.

שחקני מכבי תל אביב נערים א׳ מאושרים (חגי מיכאלי)

דקה 39 – הגנת המלאבסים לא הצליחה להתמודד עם ההגבהות לרחבה של התל אביבים, כשהפעם הערבוביה ברחבה הובילה לבעיטה מקרוב של בורקו, אבל קורנבליט הגיב טוב והדף לקרן.

דקה 42, שער! מכבי פ״ת עלתה ל-1:2: השוויון של המארחת החזיק שמונה דקות כששטינברג החזיר את ההובלה לפתח תקווה עם נגיחה מדוייקת לפינה מהרמה טובה של שמואל.

שחקני מכבי פתח תקווה נערים א׳ חוגגים (חגי מיכאלי)

דקה 63 – מוליכת הטבלה כמעט השוותה את התוצאה כשיוסף הגיע ראשון עם הראש להגבהה ממצב נייח, ונגח לפינה הרחוקה אבל קורנבליט שוב הדף לקרן.

דקה 68, שער! מכבי ת״א איזנה ל-2:2: יוסף שוב השווה את התוצאה בשער כמעט זהה לחלוטין לשערו הראשון במשחק, שוב הגבהה לרחבה, שוב הגנת פתח תקווה לא התמודדה עם הצפיפות ברחבה, ושוב יוסף הגיע ראשון לדחוק פנימה מקרוב.

שחקני מכבי תל אביב נערים א׳ מאושרים (חגי מיכאלי)

דקה 83, שער! מכבי ת״א הפכה ל-2:3: המארחת השיגה את המהפך בזכות הקפטן שלה יוסף שהשלים שלושער, הפעם כשקיבל על סף הרחבה את הכדור, השתחרר יפה מהשומר שלו ובעט שטוח לפינה.

שחקני מכבי תל אביב נערים א׳ מאושרים (חגי מיכאלי)

דקה 86, שער! מכבי ת״א עלתה ל-2:4: הצהובים לא עצרו אחרי שער היתרון והגדילו את היתרון שלהם שלוש דקות לאחר המהפך, כששוב יוסף היה אחראי על השער, הפעם כשפרץ באגף ובישל לבן שושן המחליף, שממצב נוח הפציץ את הרשת.

אכזבה במכבי פתח תקווה נערים א׳ (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב: עמנואל לוקה, אושר שמואל (און יונה, 73׳), איתמר עמית(יאיר ביטן, 73׳), בן דג׳אני, גיא ממן(דניאל בן שושן, 46׳), דניאל דודי, טל בורקו, נועם עזרן(ינון כהן, 87׳), עידו יוסף, רותם האיקלי, תום אל-על (רוני האוזי, 46׳).

מכבי פתח תקווה: יהלי קורנבליט, איתי כרם, ארז דידי, בן זוארץ (נהוראי חיון, 84׳), יהונתן שטינברג (עידן טאירי, 84׳), יעקב מיכאל-זדה (גיא מזרחי, 85׳) נועם שמואל, עדו ברקו(עומר ישראלי, 90׳), עומרי סעאת(עידו דרורי, 87׳), תומר פלג, תמיר בר.