יום שבת, 07.02.2026 שעה 14:41
ספורט אחר  >> טניס

חי: עמית ולס - וילוס גאובס 6:1, 3:5

גביע דייויס: הליטאי פתח חזק ושבר את הישראלי כבר במשחקון השני. ולס כמעט חזר, אך פספס נקודת שבירה וגאובס טייל אל עבר ניצחון מוחץ במערכה ה-1

|
עמית ולס (עמרי שטיין)
עמית ולס (עמרי שטיין)

אחרי היום הראשון שהסתיים ב-2:0 מאכזב לליטא על ישראל במשחקי היחידים, היום (שבת) הנבחרת בכחול לבן פתחה את ההתמודדות עם ניצחון בזוגות וכעת עמית ולס פוגש את וילוס גאובס במטרה להשוות ל-2:2 ולשלוח את המפגש למשחק חמישי ומכריע על כל הקופה.

ולס שאתמול הפסיד במשחק היחידים ינסה לגבור על המדורג הבכיר של היריבה הליטאית ולהמשיך את המומנטום אחרי הופעה מצוינת של דניאל צוקרמן ואופק שימנוב במשחק הזוגות בארנה בנתניה.

מערכה ראשונה: 1:6 לגאובס

אחרי משחקון צמוד בפתיחה, גאובס שמר על ההגשות ועלה ל-0:1. במשחקון הבא, ולס לא היה בקצב ונשבר מהר. 0:2 לגאובס. ולס כבר הגיע לנקודת שבירה במשחקון השלישי ויכול היה לחזור למשחק בגדול, אך איבד את היתרון והפסיד בדרך ל-0:3. ולס ניצח את המשחקון שאחרי ושמר על ההגשות, גאובס ניצח את המשחקון הבא והתוצאה היא 1:4. הליטאי שבר שוב ועלה ל-1:5, את המשחקון האחרון הוא ניצח על האפס וטייל ל-0:1 במערכות.

מערכה שנייה:

ולס נכנס טוב למערכה השנייה ושמר על ההגשות בדרך ל-0:1. כאובס איזן ל-1:1 משלו. כל אחד מהשניים ניצח על האפס בהגשות שלו בדרך ל-2:2. גאובס שבר ועלה ל-2:3, כשמנגד ולס שבר מיד לאחר מכן ואיזן ל-3:3.

