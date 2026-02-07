יום שבת, 07.02.2026 שעה 14:39
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

טוריאל ודאפה בספסל, אלטמן בהרכב הפועל ת"א

הקיצוני שב לסגל, אך לא יפתח בהרכב. קורין, לויזו ועומרי אלטמן בהתקפה של האדומים. למקין, קראייב ופלקאו בקישור. בילנקי בחוד של טבריה מנגד

|
רוי קורין ועמרי אלטמן (ראובן שוורץ)
רוי קורין ועמרי אלטמן (ראובן שוורץ)

אחרי שלושה ניצחונות רצופים, הפועל ת"א רוצה להמשיך במומנטום. הקבוצה של אליניב ברדה תתארח היום (15:00) אצל עירוני טבריה באצטדיון בראל במחזור ה-22 של ליגת העל.

הרכב עירוני טבריה: עידו שרון, רון אונגר, אנדז׳יי באצ׳ו, סמביניה, דניאל גולאני, דוד קלטינס, פיראס אבו עקל, ניב גוטליב, והיב חביבאללה, עידן ברנס וסטניסלב בילנקי.

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, מרקוס קוקו, טל ארצ׳ל, צ׳יקו, זיו מורגן, לוקאס פלקאו, אנדריאן קראייב, עמית למקין, לויזוס לויזו, רוי קורין ועומרי אלטמן.

רועי אלקוקין בועט (שחר גרוס)רועי אלקוקין בועט (שחר גרוס)

הפועל ת”א תמשיך לנצח?

מאז ההפסד הדרמטי למכבי ת"א בדרבי בגביע המדינה, הפועל ת"א גברה 1:2 על הפועל ב"ש ו-1:2 על היריבה העירונית בליגה, ובמחזור הקודם האדומים ניצחו 0:2 את מכבי נתניה משערים של רוי קורין ועמית למקין.

לאור התקופה הטובה והניצחונות האחרונים, הפועל ת"א החלה את המחזור במקום הרביעי במרחק נקודה ממכבי ת"א. בנוסף לכך, ברדה קיבל בחזרה את שחר פיבן, סתיו טוריאל ודורון ליידנר שהחלימו מפציעות.

אצל טבריה המצב הפוך והיא הגיעה למשחק אחרי ארבעה משחקים רצופים ללא ניצחון, מתוכם שלושה הסתיימו בהפסדים. במחזור הקודם טבריה הפסידה 3:2 למכבי חיפה משער של קנג’י גורה בדקה ה-82, והיא רוצה להפתיע כדי להתרחק מהאיזור המסוכן.

