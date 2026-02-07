כך נמנע עוד "מקרה לבנדובסקי" עם הארי קיין

למרות המעידות האחרונות בבונדסליגה, שצמצמו את הפער מהיריבה הרודפת מ-11 ל-6 נקודות, בבאיירן מינכן שוררת אווירה חיובית, עם הרבה אופטימיות ותקווה לקראת החלק המכריע של העונה. תחת וינסנט קומפני, המועדון הבווארי בנה קבוצה קטלנית ותחרותית, עם מספיק כלים כדי להתמודד על כל התארים שעל הפרק.

כמו בכל מועדון גדול, ישנם כמה שחקנים בולטים, אך אין ספק שצריך להדגיש מעל כולם את דמותו של הארי קיין. החלוץ האנגלי הפך לחלק מרכזי מאז הגעתו מטוטנהאם, והוא אפילו לא נזקק לעונת הסתגלות כדי להציג את היכולת הטובה ביותר שלו במדים של באיירן.

גם בעונה הנוכחית רמת הביצועים שלו לא ירדה ולו במעט. למרות גילו, 32, הארי קיין ממשיך להיות קטלני כתמיד ברחבה. עד כה העונה, עם מעט יותר מ-2,500 דקות ב-32 משחקים בכל המסגרות, הבינלאומי האנגלי כבר מצא את הרשת 36 פעמים, לצד 4 בישולים.

הארי קיין (IMAGO)

בשל כך, מספר קבוצות מהטופ האירופי ממשיכות לעקוב מקרוב אחר מצבו, למרות חוזהו בבאיירן מינכן עד 2027. ה"קילר" האנגלי מושך עניין מצד מועדוני צמרת כבר תקופה ארוכה, וההתקרבות ההדרגתית לסיום החוזה הופכת את הארי קיין לשם מבוקש עוד יותר לקראת חלונות ההעברות הבאים.

סעיף השחרור

בהקשר זה, החלוץ עצמו היה יכול להחריף את הסיטואציה באמצעות הפעלת מנגנון הכלול בחוזהו, שהיה מאפשר את כניסתה לתוקף של סעיף יציאה בסך 65 מיליון אירו. למעשה, כך הודה הונס: "יש לו סעיף שחרור שנתי עד סוף חודש ינואר. אנחנו מניחים שיכבד את החוזה עד 2027, אבל כן קיימת האפשרות הזו לעזוב בקיץ".

הארי קיין על הדשא (IMAGO)

עם זאת, בתחילת פברואר כבר הפך לרשמי כי הארי קיין החליט שלא להפעיל את סעיף היציאה, והכל מצביע על כך שימלא את חוזהו בבאיירן מינכן עד 2027. בדרך זו, המועדון הבווארי נמנע מ"מקרה לבנדובסקי" נוסף. ראוי להזכיר כי החלוץ הפולני עבר לברצלונה כאשר נותרה לו רק שנה אחת בחוזה, במהלך שבאיירן קיבלה כדרך האחרונה להפיק רווח כלכלי ממכירתו.

בכל מקרה, בבאיירן אין כל כוונה למכור את הארי קיין, שעליו הושקע בזמנו סכום של כ-100 מיליון אירו. האנגלי הוא שחקן מפתח עבור המועדון הגרמני, וכל הסימנים מעידים שימשיך להיות כזה עד תום העונה הנוכחית, וכמעט בוודאות גם בעונה הבאה. כך נסגר סיפור שהיה עלול להתפתח לסאגה, אך בפועל כמעט ולא הספיק להתפוצץ.