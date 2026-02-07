"מתגעגעים, מודריץ' היה יכול להיות ברכה לריאל"

האם בריאל מדריד מתגעגעים ללוקה מודריץ’? כנראה שכן, לפחות על פי התקשורת המקומית. ב’מארקה’ הקדישו כתבה לעונה של הקרואטי בן ה-40 במילאן וכתבו: “אנחנו מתגעגעים למודריץ’: הוא משחק בכל משחק, לא נפצע, המוסר הטוב ביותר ומנצח במאבקים".

מודריץ’ עצמו אמר פעם כשהוא אוחז באחד משישה גביעי אלופות שבהם זכה עם ריאל לאורך הקריירה: "צריך שיהיה קרואטי בקבוצה כדי לזכות בליגת האלופות - עשר זכיות רצופות עם קרואטי בסגל”. השנים עברו, מודריץ’ כבר לא בריאל, אבל נשאר אותו דבר.

כיום, בגיל 40, הקשר האגדי מככב במדי מילאן, וגם בליגה פיזית ותובענית כמו הסרייה א’ הוא כמעט ואינו נפצע. להיפך, הוא משחק כמעט בכל משחק, כמעט תמיד 90 דקות, ובקצב שמבייש שחקנים צעירים ממנו בעשור וחצי. "מבט אחד על ריאל מדריד הנוכחית, שסובלת ממכת פציעות בכל עמדה, רק מדגיש עד כמה מודריץ’ היה יכול להיות ברכה”, נכתב ב’מארקה’, “על התרומה המקצועית אין בכלל מה לדבר”.

לוקה מודריץ' בימי ריאל (רדאד ג'בארה)

מודריץ’ הפך העונה לעוגן אמיתי של מילאן, גם התקפית וגם הגנתית. מבחינת דקות משחק בליגה, הוא שלישי בסגל (1,826 דקות), ובנתון כמעט בלתי נתפס - שני רק לשחקן אחד במספר החטיפות, עם 121 חילוצי כדור בליגה כל כך קשוחה. נתון שממחיש עד כמה הוא רחוק מלהיות “רק פליימייקר”.

לא השלים 90 דקות רק פעמיים

ב-26 משחקים של מילאן בכל המסגרות, רק פעמיים לא השלים 90 דקות. הממוצע שלו עומד על 83 דקות למשחק - נתון חריג לשחקן בגילו. הוא בלתי נגמר. אין ספק שגם בברנבאו היו שמחים לראות אותו מקבל דקות משמעותיות העונה.

כשהוא על הדשא, מילאן פשוט טובה יותר. מודריץ’ הוא השני בקבוצה בניצחונות במאבקים (67), הראשון בחטיפות (29) ובמסירות מדויקות (1,245), השני בבישולים (3) והוא מכסה שטחים בלי הפסקה.

נטמע בתרבות? לוקה מודריץ' הופך לאיטלקי

מודריץ’ טרם האריך חוזה, כפי שנהג לעשות בשנים האחרונות בריאל, אך במילאן כבר הגישו לו הצעה להישאר, עוד לפני מונדיאל 2026 שאמור להיות האחרון בקריירה המפוארת שלו. לפחות על הנייר.

לוקה טוני סיכם זאת בצורה ציורית שהפכה ויראלית באיטליה: “מודריץ’ הוא ההחתמה הטובה של 2025, כי הוא הביא איכות. עם הילדים האלה - הוא משחק עם סיגריה בפה”.