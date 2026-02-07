יום שבת, 07.02.2026 שעה 21:34

אופיר בנבנישתי מול מאור לוי (שחר גרוס)

שמרו על הבית: מכבי נתניה וק"ש נפרדו ב-1:1

מתאוס דאבו העלה את הקבוצה של רוני לוי ליתרון (28'), אך אדריאן אוגריסה השווה את התוצאה (52') ושתי הקבוצות שמארחות באצטדיון בנתניה סיימו בתיקו

תומר חבז | 07/02/2026 19:30
יום שבת, 07/02/2026, 19:30אצטדיון מריםליגת העל Winner - מחזור 22
עירוני ק"ש
שער אדריאן אוגריסה (52)
הסתיים
1 1
שופט: גל לוי
מכבי נתניה
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2031-2122הפועל ירושלים11
2039-2822הפועל חיפה12
1939-3021עירוני ק"ש13
1147-1621מכבי בני ריינה14
הרכבים וציונים
 
 

מכבי נתניה רוצה להשאיר מאחור את ההפסד 2:0 להפועל ת"א. הקבוצה מעיר היהלומים מארחת בשעה זו את עירוני ק"ש במחזור ה-22 של ליגת העל.

לפני שבועיים רוני לוי הוביל את נתניה ל-1:4 גדול על מכבי חיפה, אבל לאחר מכן הגיע ההפסד להפועל ת"א. בסך הכל נתניה עומדת על ניצחון בודד בשבעת המשחקים האחרונים והיא לא רוצה להסתבך במאבקי תחתית.

מצבה של ק"ש מסובך הרבה יותר. אמנם היא גברה 1:3 על הפועל חיפה בינואר, אבל לאחר מכן הגיע הפסד 3:2 להפועל ב"ש ותבוסה 4:1 למכבי ת"א.

המפגש הקודם בין הקבוצות הסתיים בניצחון דרמטי של נתניה 1:2 על ק"ש משער של הריברטו טבארש בדקה ה-89. אז מה יהיה הפעם?

מחצית שניה
  • '90
  • חילוף
  • חילוף בעירוני קריית שמונה: אדריאן אוגריסה פינה את מקומו לעלי מוסא
  • '84
  • חילוף
  • איתי בן שבת פינה את מקומו לליאון מזרחי
  • '84
  • חילוף
  • חילוף כפול במכבי נתניה: מאור לוי פינה את מקומו לעמרי שמיר
  • '84
  • חילוף
  • חילוף בעירוני קריית שמונה: יאיר מרדכי פינה את מקומו לבילאל שאהין
כארם ג'אבר (שחר גרוס)כארם ג'אבר (שחר גרוס)
  • '69
  • כרטיס צהוב
  • עובדיה דרוויש ראה את הכרטיס הצהוב
  • '68
  • חילוף
  • רותם קלר פינה את מקומו לעמית כהן
  • '68
  • חילוף
  • חילוף כפול במכבי נתניה: ג'וניור דיומנדה פינה את מקומו לבאסם זערורה
ג'וניור דיומנדה (שחר גרוס)ג'וניור דיומנדה (שחר גרוס)
  • '65
  • כרטיס צהוב
  • יאיר מרדכי ראה את הכרטיס הצהוב
  • '59
  • כרטיס צהוב
  • אופיר בנבנישתי ראה את הכרטיס האדום, אך לאחר בדיקה במערכת ה-VAR, גל לוי בחר לבטל את הכרטיס ולשלוף לו כרטיס צהוב
שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים (שחר גרוס)שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים (שחר גרוס)
  • '52
  • שער
  • שער! עירוני קריית שמונה השוותה ל-1:1: אדריאן אוגריסה הגיע להגבהה מצד שמאל ונגח, ניב אנטמן הדף, אוגריסה עט על הריבאונד וכבש
מחצית ראשונה
יאיר מרדכי בפעולה (שחר גרוס)יאיר מרדכי בפעולה (שחר גרוס)
  • '45
  • חילוף
  • אריאל שרצקי פינה את מקומו למוחמד אבו רומי
  • '45
  • חילוף
  • מור סימן טוב פינה את מקומו לפרננדו פאצ'קו
  • '45
  • חילוף
  • חילוף משולש בעירוני קריית שמונה: אביב אברהם פינה את מקומו לכריסטיאן מרטינס
  • '44
  • כרטיס צהוב
  • ג'וניור דיומנדה ראה את הכרטיס הצהוב
איתי בן שבת נוגח (שחר גרוס)איתי בן שבת נוגח (שחר גרוס)
  • '40
  • כרטיס צהוב
  • שי בן דוד ראה את הכרטיס הצהוב
  • '39
  • החמצה
  • מאור לוי הגיע לכדור רוחב מצד שמאל וניסה לדחוק בגלישה, אך דניאל טננבאום הדף לקורה ולקרן
רוני לוי (שחר גרוס)רוני לוי (שחר גרוס)
שחקני מכבי נתניה חוגגים (שחר גרוס)שחקני מכבי נתניה חוגגים (שחר גרוס)
מתאוס דאבו חוגג (שחר גרוס)מתאוס דאבו חוגג (שחר גרוס)
מתאוס דאבו כובש (שחר גרוס)מתאוס דאבו כובש (שחר גרוס)
  • '28
  • שער
  • שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:1: מתאוס דאבו קיבל את הכדור בצד שמאל ממאור לוי, חתך נהדר פנימה ושלח בעיטה חדה אל הפינה
  • '18
  • כרטיס צהוב
  • מתאוס דאבו ראה את הכרטיס הצהוב
ניב אנטמן (שחר גרוס)ניב אנטמן (שחר גרוס)
  • '9
  • החמצה
  • יאיר מרדכי שלח בעיטה עוצמתית מחוץ לרחבה, אך הכדור שלו חלף מעט מעל השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גל לוי שרק לפתיחת ההתמודדות!
שחקני עירוני קריית שמונה (שחר גרוס)שחקני עירוני קריית שמונה (שחר גרוס)
שחקני מכבי נתניה (שחר גרוס)שחקני מכבי נתניה (שחר גרוס)
שי ברדה (שחר גרוס)שי ברדה (שחר גרוס)
רוני לוי (שחר גרוס)רוני לוי (שחר גרוס)
אוהדי עירוני קריית שמונה (שחר גרוס)אוהדי עירוני קריית שמונה (שחר גרוס)
אוהדי מכבי נתניה (שחר גרוס)אוהדי מכבי נתניה (שחר גרוס)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד