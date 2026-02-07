שמרו על הבית: מכבי נתניה וק"ש נפרדו ב-1:1

הרכבים וציונים

מכבי נתניה רוצה להשאיר מאחור את ההפסד 2:0 להפועל ת"א. הקבוצה מעיר היהלומים מארחת בשעה זו את עירוני ק"ש במחזור ה-22 של ליגת העל.

לפני שבועיים רוני לוי הוביל את נתניה ל-1:4 גדול על מכבי חיפה, אבל לאחר מכן הגיע ההפסד להפועל ת"א. בסך הכל נתניה עומדת על ניצחון בודד בשבעת המשחקים האחרונים והיא לא רוצה להסתבך במאבקי תחתית.

מצבה של ק"ש מסובך הרבה יותר. אמנם היא גברה 1:3 על הפועל חיפה בינואר, אבל לאחר מכן הגיע הפסד 3:2 להפועל ב"ש ותבוסה 4:1 למכבי ת"א.

המפגש הקודם בין הקבוצות הסתיים בניצחון דרמטי של נתניה 1:2 על ק"ש משער של הריברטו טבארש בדקה ה-89. אז מה יהיה הפעם?