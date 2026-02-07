נערים א': סגל נבחרת מסקרן לטורניר הפיתוח

נבחרת נערים א' של ישראל (ילידי 2009), המודרכת על ידי אריק בנאדו, תחל ביום שלישי את דרכה בטורניר הפיתוח הידידותי של אופ"א. משחק הפתיחה של הטורניר מזמן לנבחרת הישראלית מפגש מול הנבחרת המארחת של הטורניר - קרואטיה. ביום שישי תפגוש הנבחרת הישראלית את הנבחרת המקבילה של אוקראינה. ביום שני תפגוש הנבחרת הישראלית את הנבחרת המקבילה של יוון.

בסגל הנבחרת ניתן למצוא שני שחקנים ילידי 2010, בנים של חלוצי עבר: ירין אבוחצירה (מכבי נתניה) - בנו של שמעון, נועם עזרן (מכבי ת"א) - בנו של יניב. שחקן עבר נוסף, שבנו בסגל הנבחרת, הוא בן דג'אני (מכבי ת"א) - בנו של קובי.

שישה שחקנים בסגל הופיעו העונה במדי קבוצת הנוער של המועדון אותו הם מייצגים: ברשימה השוער ינאל בזאדוג - שהגן 18 פעמים על שער קבוצת הנוער של הפועל ת"א, עידן דדיה - חלוץ הפועל חיפה, שכבש ארבעה שערים ב-23 הופעות בקבוצת הנוער, הבלם סהר לביא (מכבי ת"א) - שרשם 10 הופעות, החלוץ ירין אבוחצירה (מכבי נתניה) - ששיחק גם בקבוצות נערים ב' ונערים א' וכבש שני שערים בתשע הופעות בקבוצת הנוער. שחקן ההגנה, איתי כרם (מכבי פ"ת) והקשר בן דג'אני (מכבי ת"א) הופיעו פעם אחת בקבוצת הנוער.

ינאל בזאדוג בהצלה ענקית (חגי מיכאלי)

שחקני קבוצת הנוער של מכבי חיפה, ילידי 2009, בראשם שחקני ההתקפה, אדם גרימברג וליאם לוסקי, לא יצטרפו למסע, אך את מכבי חיפה ייצגו שלושה שחקנים משורות קבוצת נערים א': שחקן ההגנה - עמית ניוטון והקשרים עומר קנציורק ודור גולדשטיין.

לא נכלל בסגל. אדם גרימברג בפעולה (שחר גרוס)

עוד בסגל הנבחרת:

שוער: עמנואל לוקה (מכבי ת"א)

הגנה: שי וקסמן ונועם נונה (הפועל ת"א), תומר פלג ונועם שמואל (מכבי פ"ת), דניאל דוידי (מכבי ת"א)

קישור: דניאל בן שושן (מכבי ת"א), פואד גנאים (הפועל ת"א), עדו ברקו (מכבי פ"ת)

התקפה: בן זוארץ וארז דידי (מכבי פ"ת), עידו יוסף (מכבי ת"א)