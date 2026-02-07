יום שבת, 07.02.2026 שעה 21:05
ספורט אחר  >> טניס

ג'נטלמן על הפסים: סינר התנדב ככרטיסן

הטניסאי האיטלקי לקח חלק בקידום אולימפיאדת החורף 2026 כשבדק כרטיסים ברכבת מיוחדת לצד ביבי ויו, אך ויתר על טקס הפתיחה לטובת אימונים.

|
קרלוס אלקראז חותם על חתימה לילד כדורים. (רויטרס)
קרלוס אלקראז חותם על חתימה לילד כדורים. (רויטרס)

עיני עולם הספורט כולו נשואות בימים אלו לעבר איטליה, לקראת משחקי החורף האולימפיים במילאנו-קורטינה 2026. הכוכב הגדול ביותר של הספורט האיטלקי כיום, יאניק סינר, לא נשאר מחוץ לחגיגות והחליט לקחת חלק פעיל ויוצא דופן בקידום האירוע היוקרתי, כשהוא מחליף את מחבט הטניס בתפקיד מפתיע במיוחד.

ימים ספורים לאחר שסיים את דרכו באליפות אוסטרליה הפתוחה עם הפסד בחמישה סטים לנובאק ג'וקוביץ' בשלב חצי הגמר, המדורג שני בעולם עמד בהבטחתו והתנדב ככרטיסן ברכבת מיוחדת שהושקה לכבוד המשחקים. סינר לא היה לבדו במשימה, כשאליו הצטרפה אלופת הסיף הפאראלימפית והגיבורה המקומית, ביבי ויו. השניים קיבלו את פני הנוסעים ובדקו את כרטיסיהם ברכבת ה-"All Conditions Express", מיזם לקידום המשחקים שייערכו על אדמת איטליה לראשונה מזה 20 שנה.

קרלוס אלקראס יושב עם ילד כדורים והגביע (רויטרס)קרלוס אלקראס יושב עם ילד כדורים והגביע (רויטרס)

הרכבת המיוחדת, שעוצבה בצבע כתום עז המזוהה עם סינר וחסות של חברת "נייקי", יצאה לדרכה ממילאנו ב-5 בפברואר ועתידה להגיע ליעדה הסופי בהרי האלפים האורוביים ב-8 בפברואר. במהלך המסע הייחודי, הנוסעים משתמשים ברכבת כבסיס נייד למגוון פעילויות ספורטיביות הכוללות ריצת שטח וטיולים רגליים, וזאת במטרה לקדם את "תרבות החקירה" של האזור ההררי המרהיב שבו יתקיימו המשחקים.

עבור סינר, החיבור למשחקי החורף הוא טבעי ושורשי הרבה יותר מאשר עבור הטניסאי הממוצע. עוד בספטמבר 2024, כשמונה לשגריר המשחקים ולמתנדב הרשמי הראשון שלהם, הוא סיפר בהתרגשות על עברו כגולש סקי מצטיין בילדותו, לפני שבחר להתמקד בטניס. "אני גאה לייצג את התשוקה לענפים המופלאים האלו ואת הרצון לתרום להצלחת אירוע כה ייחודי", הסביר הכוכב האיטלקי.

סינר הוסיף והדגיש את חשיבותם של המתנדבים: "בכל אירוע ספורט גדול, למתנדבים יש הזדמנות להפוך את החוויה לבלתי נשכחת עבורנו, האתלטים. הספורט תמיד היה חלק יסודי מחיי, במיוחד ספורט החורף. למדתי לעשות סקי כשהייתי ילד קטן, ומאז האדרנלין של המסלולים והקסם של ההרים המושלגים מלווים אותי בכל חורף. מילאנו-קורטינה 2026 תיערך במקומות שמאוד מיוחדים עבורי, ואני כבר לא יכול לחכות לצפות בתחרויות של האלופים שיגיעו לאיטליה מכל רחבי העולם".

קרלוס אלקראז מצטלם עם הגביע. (רויטרס)קרלוס אלקראז מצטלם עם הגביע. (רויטרס)

למרות המחויבות שהפגין ככרטיסן והתלהבותו מהמשחקים, סינר בחר בסופו של דבר שלא להופיע בטקס הפתיחה שנערך ביום שישי האחרון, בניגוד לציפיות של רבים במדינת המגף. על פי דיווחים בתקשורת האיטלקית, הטניסאי בחר לוותר על האירוע הנוצץ לטובת זמן אימון נוסף על המגרש. סינר מעוניין להגיע בכושר שיא לטורניר דוחא (Qatar ExxonMobil Open), שצפוי לצאת לדרך ב-16 בפברואר, שם יקווה להמשיך את המומנטום החיובי מתחילת העונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */