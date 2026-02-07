ג'נטלמן על הפסים: סינר התנדב ככרטיסן

עיני עולם הספורט כולו נשואות בימים אלו לעבר איטליה, לקראת משחקי החורף האולימפיים במילאנו-קורטינה 2026. הכוכב הגדול ביותר של הספורט האיטלקי כיום, יאניק סינר, לא נשאר מחוץ לחגיגות והחליט לקחת חלק פעיל ויוצא דופן בקידום האירוע היוקרתי, כשהוא מחליף את מחבט הטניס בתפקיד מפתיע במיוחד.

ימים ספורים לאחר שסיים את דרכו באליפות אוסטרליה הפתוחה עם הפסד בחמישה סטים לנובאק ג'וקוביץ' בשלב חצי הגמר, המדורג שני בעולם עמד בהבטחתו והתנדב ככרטיסן ברכבת מיוחדת שהושקה לכבוד המשחקים. סינר לא היה לבדו במשימה, כשאליו הצטרפה אלופת הסיף הפאראלימפית והגיבורה המקומית, ביבי ויו. השניים קיבלו את פני הנוסעים ובדקו את כרטיסיהם ברכבת ה-"All Conditions Express", מיזם לקידום המשחקים שייערכו על אדמת איטליה לראשונה מזה 20 שנה.

הרכבת המיוחדת, שעוצבה בצבע כתום עז המזוהה עם סינר וחסות של חברת "נייקי", יצאה לדרכה ממילאנו ב-5 בפברואר ועתידה להגיע ליעדה הסופי בהרי האלפים האורוביים ב-8 בפברואר. במהלך המסע הייחודי, הנוסעים משתמשים ברכבת כבסיס נייד למגוון פעילויות ספורטיביות הכוללות ריצת שטח וטיולים רגליים, וזאת במטרה לקדם את "תרבות החקירה" של האזור ההררי המרהיב שבו יתקיימו המשחקים.

עבור סינר, החיבור למשחקי החורף הוא טבעי ושורשי הרבה יותר מאשר עבור הטניסאי הממוצע. עוד בספטמבר 2024, כשמונה לשגריר המשחקים ולמתנדב הרשמי הראשון שלהם, הוא סיפר בהתרגשות על עברו כגולש סקי מצטיין בילדותו, לפני שבחר להתמקד בטניס. "אני גאה לייצג את התשוקה לענפים המופלאים האלו ואת הרצון לתרום להצלחת אירוע כה ייחודי", הסביר הכוכב האיטלקי.

סינר הוסיף והדגיש את חשיבותם של המתנדבים: "בכל אירוע ספורט גדול, למתנדבים יש הזדמנות להפוך את החוויה לבלתי נשכחת עבורנו, האתלטים. הספורט תמיד היה חלק יסודי מחיי, במיוחד ספורט החורף. למדתי לעשות סקי כשהייתי ילד קטן, ומאז האדרנלין של המסלולים והקסם של ההרים המושלגים מלווים אותי בכל חורף. מילאנו-קורטינה 2026 תיערך במקומות שמאוד מיוחדים עבורי, ואני כבר לא יכול לחכות לצפות בתחרויות של האלופים שיגיעו לאיטליה מכל רחבי העולם".

למרות המחויבות שהפגין ככרטיסן והתלהבותו מהמשחקים, סינר בחר בסופו של דבר שלא להופיע בטקס הפתיחה שנערך ביום שישי האחרון, בניגוד לציפיות של רבים במדינת המגף. על פי דיווחים בתקשורת האיטלקית, הטניסאי בחר לוותר על האירוע הנוצץ לטובת זמן אימון נוסף על המגרש. סינר מעוניין להגיע בכושר שיא לטורניר דוחא (Qatar ExxonMobil Open), שצפוי לצאת לדרך ב-16 בפברואר, שם יקווה להמשיך את המומנטום החיובי מתחילת העונה.