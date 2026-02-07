עדיין בחיים: הנבחרת ב-2:1 אחרי ניצחון בזוגות

שנתיים וחצי חיכו בנבחרת הדייויס לשחק לעיני הקהל הביתי בישראל והיום (שבת) הוא עזר לרשום ניצחון ראשון במפגש עם ליטא. דניאל צוקרמן ואופק שימנוב סיפקו את הסחורה והשיגו נקודה ראשונה לישראל אחרי ניצחון 6:7 (9) ו-3:6 על אדאס בוטבילאס ו-ויליוס גאובאס.

עם יתרון 0:2 במפגש, הליטאים הציבו את שני הטניסאים הבכירים במשחק הזוגות כדי לסגור עניין, אבל לנבחרת יש את צוקרמן, שהתמקד בזוגות בחודשים האחרונים וזה בא לידי ביטוי. הוא לקח אחריות, הפגין יכולת נהדרת מהאוויר וברשת, ועזר לנבחרת לשמור על סיכוי.

אבל זה לא היה קל. למעשה, צוקרמן ושימנוב נקלעו לפיגור 3:0 אחרי פתיחה מוחצת של הצמד הליטאי. אבל במערכה ראשונה רוויית מומנטום, הצמד הישראלי הראה אופי עם ניצחונות בחמישה משחקונים רצופים. בסופו של דבר בסט הראשון נגרר לשובר שוויון, אבל צוקרמן ושימנוב ניצחו בו 9:11.

הם שמרו על קור רוח גם במערכה השנייה, ובעזרת תמיכת הקהל סגרו עניין עם 3:6 וניצחון במשחק כולו. הנבחרת צימקה ל-2:1 במפגש כולו והותירה לעצמה סיכוי לפני משחקי היחידים הנוספים.

דניאל צוקרמן, אופק שימנוב ויוני ארליך (ראובן שוורץ)

מערכה ראשונה – 6:7 (9) לצוקרמן ושימנוב

הליטאים הגישו ראשונים עם בוטבילאס, צוקרמן הקפיץ את הקהל במשחקון הראשון עם חבטה מהאוויר, אבל בסופו של דבר האורחים שמרו על ההגשה. לאחר מכן הגיע תורו של שימנוב להגיש, הצמד הישראלי חזר מ-40:15 ל-40:40, אבל בסופו של דבר הליטאים שברו ועלו ל-0:2.

גם ההמשך היה של הליטאים ששמרו על ההגשה ועלו ל-0:3 די בקלות בראשות גאובאס. הנבחרת עלתה על הלוח עם משחקון הגשה מצוין של צוקרמן והמומנטום בכחול לבן נמשך עם שבירה ראשונה, שמירה והנבחרת חזרה ל-3:3.

אוהדי נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

צוקרמן ושימנוב נכנסו מצוין למשחק והשיבו שבירה שנייה אחרי משחקון נהדר שהמשיך את המומנטום הישראלי בדרך ליתרון 3:4. הצמד בכחול לבן שמר על המומנטום עם שמירה על ההגשה, אבל בוטבילאס וגאובאס עצרו את הרצף השלילי וניצחו משחקון ראשון אחרי הפסדים בחמישה אחד אחרי השני. הצמד הליטאי המשיך בשלו ועלה ל-5:6 עם שמירה על ההגשה, אבל צוקרמן ושימנוב כפו שובר שוויון.

דניאל צוקרמן ואופק שימנוב (ראובן שוורץ)

בו, שימנוב פתח את הגשות טובות והצמד הישראלי עלה ל-3:4 בהגשה של צוקרמן, בעוד הליטאים התלוננו בעקבות צעקה של “Out” מהקהל. הצמד הישראלי עלה ל-4:6 בשובר השוויון, גאובאס החזיר ל-6:6 עם אייס וצוקרמן הציל נקודת מערכה של הליטאים. הצמד הישראלי הגיע למספר הזדמנויות לסגור עניין ובסופו של דבר הוא ניצח 9:11 בשובר השוויון ו-6:7 במערכה.

מערכה שנייה – 3:6 לצוקרמן ושימנוב

זה לא היה קל, אבל צוקרמן ושימנוב שמרו על ההגשה הראשונה שלהם בסט השני, גם הליטאים לא נשברו ו-1:1. הצמד הישראלי שמר על ההגשה הבאה ואז הגיע לשתי נקודות שבירה עם חבטה נהדרת של צוקרמן מהאוויר, אבל הן לא נוצלו, 2:2.

אופק שימנוב (ראובן שוורץ)

משחקון הגשה מצוין של צוקרמן ועוד שבירה הובילו את הצמד הישראלי ליתרון 2:4. המומנטום בכחול לבן נמשך עם ניצחון במשחקון נוסף וכבר 2:5. לבסוף צוקרמן ושימנוב השלימו את המלאכה עם ניצחון 3:6 במערכה ובמשחק כולו.