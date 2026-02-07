פורת, חטואל וזיקרי בהתקפה, דיבה וקריצ'אק בהגנה

בצל פרשת ג'בון איסט שאמור במהלך השבוע לעבור באופן רשמי להפועל באר שבע אחרי שיפתור את המחלוקות סביב הפיצוי אותו השחקן דורש מיואב כץ, הפועל חיפה תשאף אחרי שישה משחקים ללא ניצחון לנצח הערב (שבת, 18:30) את מ.ס אשדוד.

שתי נקודות בלבד מתוך 18 אפשריות לא מותירות ספק באשר למצבה הקשה של הפועל חיפה שהסתבכה בקרבות התחתית והיא נמצאת מרחק נקודה בלבד מהפועל ירושלים שתארח הערב את מכבי חיפה.

המאמן חיים סילבס יבצע מספר שינויים בהרכב לעומת ההרכב שפתח במשחק האחרון מול בית"ר ירושלים. השינוי המרכז בהגנה יהיה הצבתו של אורן ביטון כמגן על חשבון סאנה גומז המוצהב. בקישור יהיה שינוי לא פחות משמעותי כאשר נאור סבג שחוזר מהשעיה עקב צבירת כרטיסים צהובים יפתח על חשבון רוי נאווי. בחלק הקדמי יפתחו אניס פורת עיאש ורועי זיקרי בכנפיים, בזמן שרותם חטואל יפתח כחלוץ מטרה. איבן קריצ'אק וג'ורג' דיבה יפתחו כבלמים.

רותם חטואל בועט (עמרי שטיין)

חוגי חוזר, סילבס יחליט לגבי יובאנוביץ’

מיד לאחר המשחק בהפועל חיפה יעבדו על השלמת הסגל לקראת תום מועד חלון העברות, כאשר המטרה העיקרית היא להתחזק בשני שחקני התקפה. כפי שפורסם ב-ONE, הקבוצה כבר הגיעה לסיכום עם דור חוגי שיחזור לקדנציה שנייה עבור חוזה של שנה וחצי. סילבס יצטרך להחליט גם לגבי ג'ורג'ה יובאנוביץ' ממכבי חיפה, ששמו נבחן, כמו עוד זר נוסף בעמדת החלוץ המרכזי.

ההרכב המשוער: יואב ג'ראפי, דור מלול, איוון קריצ'אק, ג'ורג' דיבה, אורן ביטון, נאור סבג, אופק ביטון, סנדרו אלטונשווילי, אניס פורת עיאש, רועי זיקרי ורותם חטואל.