יום שבת, 07.02.2026 שעה 19:26
יום שבת, 07/02/2026, 18:30אצטדיון דוחאליגת העל Winner - מחזור 22
הפועל פ"ת
שער מארק קוסטה (29)
מחצית
0 1
שופט: אוהד אסולין
בני סכנין
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2246-2622עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14
גיא קופיצ'ינסקי | 07/02/2026 18:30
הרכבים וציונים
 
 
איתי רוטמן ואחמד סלמן (לילך וויס-רוזנברג)
המחזור ה-22 בליגת העל נמשך בשעה זו כאשר הפועל פתח תקווה מתארחת אצל בני סכנין למפגש בין השישית לשביעית בטבלה, כאשר רק נקודה אחת מפרידה בין המלאבסים ליריבה מהמגזר.

המארחת מגיעה להתמודדות לאחר שתי תוצאות תיקו רצופות, 0:0 מול הפועל ירושלים ו-1:1 עם עירוני טבריה, כאשר לפני כן גברה 1:2 על מכבי נתניה ונכנעה 1:0 למכבי תל אביב.

מהצד השני של המתרס, החבורה מפתח תקווה ניצחה במחזור הקודם 0:2 את מ.ס אשדוד, כאשר לפני כן הפסידה 2:1 להפועל ירושלים ו-3:1 לבית"ר ירושלים, אבל היא רוצה כעת להסתכל קדימה ולהתבסס בשישייה.

מוקדם יותר העונה הקבוצות נפרדו ב-2:2 קצבי במושבה ולמעשה כל אחד מחמשת המשחקים האחרונים בין הקבוצות הסתיים בתיקו. הפעם האחרונה שמפגש בין השתיים הוכרע הייתה אי שם ב-2015, אז סכנין ניצחה 2:3.

מחצית ראשונה
  • '40
  • אחר
  • הפועל פתח תקווה נראית מצוין והיא טובה יותר, אך לא מסכנת את השער. מנגד, סכנין לא בעניינים
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)
  • '29
  • שער
  • שער! הפועל פ"ת עלתה ל-0:1: קליי עם פעולה אישית גדולה באגף ימין, עבר את השומר שלו, חדר פנימה והעביר רוחב גדול לקוסטה שבנגיעה בעט לרשת
המהומה הקטנה על כר הדשא (לילך וויס-רוזנברג)המהומה הקטנה על כר הדשא (לילך וויס-רוזנברג)
  • '17
  • כרטיס צהוב
  • גם אוראל דגני קיבל כרטיס צהוב בצד השני
  • '17
  • כרטיס צהוב
  • מהומה קטנה התפתחה על כר הדשא. מארון גנטוס קיבל כרטיס צהוב
אחמד סלמן בועט (לילך וויס-רוזנברג)אחמד סלמן בועט (לילך וויס-רוזנברג)
  • '15
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה גם בצד השני. כדור עומק נהדר הגיע לאחמד סלמן, שהשתלט טוב והיה חייב לכבוש, אך בעט וסחט הצלה אדירה מעומר כץ
  • '6
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במשחק. כדור שהורחק לא טוב הגיע עד סונגה, שמהאוויר בעט נפלא, אך אבו ניל היה במקום והדף
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוהד אסולין הוציא את ההתמודדות לדרך!
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



