הרכבים וציונים



איתי רוטמן ואחמד סלמן (לילך וויס-רוזנברג) איתי רוטמן ואחמד סלמן (לילך וויס-רוזנברג)

המחזור ה-22 בליגת העל נמשך בשעה זו כאשר הפועל פתח תקווה מתארחת אצל בני סכנין למפגש בין השישית לשביעית בטבלה, כאשר רק נקודה אחת מפרידה בין המלאבסים ליריבה מהמגזר.

המארחת מגיעה להתמודדות לאחר שתי תוצאות תיקו רצופות, 0:0 מול הפועל ירושלים ו-1:1 עם עירוני טבריה, כאשר לפני כן גברה 1:2 על מכבי נתניה ונכנעה 1:0 למכבי תל אביב.

מהצד השני של המתרס, החבורה מפתח תקווה ניצחה במחזור הקודם 0:2 את מ.ס אשדוד, כאשר לפני כן הפסידה 2:1 להפועל ירושלים ו-3:1 לבית"ר ירושלים, אבל היא רוצה כעת להסתכל קדימה ולהתבסס בשישייה.

מוקדם יותר העונה הקבוצות נפרדו ב-2:2 קצבי במושבה ולמעשה כל אחד מחמשת המשחקים האחרונים בין הקבוצות הסתיים בתיקו. הפעם האחרונה שמפגש בין השתיים הוכרע הייתה אי שם ב-2015, אז סכנין ניצחה 2:3.