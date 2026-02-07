קאני, מלמד וגורה בחלק הקדמי, בנסון ישולב

מכבי חיפה התכנסה אתמול בשעות הערב המאוחרות בבית מלון בירושלים, שם היא עושה את הכנותיה האחרונות לקראת משחקה הערב (שבת, 17:30) בטדי מול הלפני האחרונה הפועל ירושלים. למרות פערי האיכות בין הסגלים של שתי הקבוצות, בחיפה מודעים לעובדה שמולם תתייצב קבוצה מאוד טקטית ועיקשת שתנסה לעקוץ בהתקפות מעבר ועל כן יהיה עליהם לשחק במשנה זהירות כדי לא להיות מופתעים.

המאמן ברק בכר החליט לזמן את שלושת שחקני הנוער ניב גבאי, נעם שטייפמן וינון פיינגזיכט שהיו שותפים לרגע ההיסטורי בניצחון מול ברצלונה וההעפלה לשלב שמינית גמר ליגת האלופות. פיינגזיכט יפתח בהרכב על חשבון פייר קורנו המורחק.

פועל יוצא מכך ששון גולדברג יפתח בספסל ומי שישחקו כצמד הבלמים יהיו עבדולאי סק וליסב עיסאת. בקישור ישחקו נבות רטנר, סדריק דון ומיכאל אוחנה. בחלק הקדמי ולמרות רגישות במפשעה, יפתח סילבה קאני, כאשר לצידו ישחקו גיא מלמד וקנג'י גורה.

ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)

האפשרויות של יובאנוביץ’

מי שימשיך כרגע להיות בספסל הוא ג'ורג'ה יובאנוביץ', ששוחח אתמול עם ליאור רפאלוב ושמע ממנו כי הפועל חיפה ומ.ס אשדוד חפצות בו. יובאנוביץ' מסיים חוזה בתום העונה ובכל מקרה לא יזכה להארכת חוזה, מה שאומר שיש לו שתי אפשרויות: לעזוב כבר עכשיו ולפחות לשחק ולהרוויח דקות עד סיום העונה או להמשיך ולשבת בספסל וכמעט לא לשחק בגלל שבסגל יש את טרבינטה סטיוארט שהפך להיות המחליף הראשון של מלמד, וניב גבאי שלדעת כולם אמור לזכות בדקות משחק.

הרכש האחרון מנואל בנסון עדיין לא יכול לשחק 90 דקות וישולב כחילוף ראשון בחלק הקדמי, ככל הנראה במקומו של קאני שמשחק על אותה משבצת של בנסון. בצל העובדה שהקשר הברזילאי ברוניניו לא יגיע למרות שמכבי חיפה העלתה את ההצעה עליו לסכום של 2 מיליון אירו, לירוקים אין כל כוונה לצרף קשר זר ויסמכו על מי שקיימים בסגל ויכולים לשחק את תפקיד ה-10, דולב חזיזה, איתן אזולאי וקני סייף.

סילבה קאני (עמרי שטיין)

ההרכב המשוער: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, ינון פיינגזיכט, נבות רטנר, סדריק דון, מיכאל אוחנה, סילבה קאני, קנג’י גורה וגיא מלמד.