יום שבת, 07.02.2026 שעה 09:30
ילדים ב': אחים עם עוצמה בבאר שבע

עוצמה ב"ש זכתה בניצחון 2:3 על מ.כ מיתר. על השערים לזכות המנצחת חתומים האחים פלס שנולדו בהפרש של שנתיים. מוחמד גנאמה, מאמן ב"ש: "שברנו מחסום"

עוצמה באר שבע (באדיבות המועדון)
עוצמה באר שבע (באדיבות המועדון)

שחקנים שנולדו בהפרש של שנתיים ומשחקים באותה קבוצה, זהו עניין שכיח בקבוצות בוגרים וקבוצות נוער.  בקבוצת ילדים ב' של עוצמה באר שבע, הקרויה ע"ש מאמן הכדורגל, דימה פיאלקה ז"ל, שנהרג לפני שלוש וחצי שנים כשלחם למענה של אוקראינה במלחמה המתמשכת מול רוסיה, מוכיחים שגם בשנתון כל כך צעיר אפשר לשלב באותה קבוצה בין שחקנים, שנולדו בהפרש של שנתיים.

במקרה של הקבוצה מבירת הנגב, הגדילו לעשות, כשבאותה קבוצה משחקים האחים לבית משפחת פלס, לביא - מגן שמאלי יליד 2013, אלעזר - שחקן התקפה יליד 2015. לביא הגיע לקבוצה מהפועל באר שבע - והוא משחק לסירוגין גם בקבוצת ילדים א' של עוצמה. לאח הצעיר, אלעזר, זוהי עונה ראשונה בקבוצת ליגה תחרותית. אתמול (שישי) שני השחקנים היו חתומים על הבקעת השערים במשחק הניצחון הביתי 2:3 על מ.כ מיתר - שהפגיש שתי קבוצות "צו פיוס" נחושות. מיתר קיוותה לזכות בניצחון שביעי העונה, אך באר שבע חגגה בסיום ניצחון שלישי העונה.

מהלך המשחק

בדקה ה-16 לביא פלס כבש את השער, שהעלה את באר שבע ליתרון 0:1. כעבור רבע שעה שער שכבשה האורחת ממיתר קבע את תוצאת המחצית הראשונה - שוויון 1:1.

אלעזר ולביא פלס (עוצמה באר שבע)אלעזר ולביא פלס (עוצמה באר שבע)

בדקה ה-47 שער שכבש אלעזר פלס העלה את עוצמה באר שבע ליתרון 1:2.

בדקה ה-60 הגיע רגע גדול ומרגש במיוחד, כשאלעזר פלס מצא במסירה מוצלחת את האח הצעיר, לביא, שהשלים צמד והעלה את קבוצתו ליתרון 1:3.

בשלהי המשחק שער שכבשה מיתר קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:3 לזכות באר שבע.

מוחמד גנאמה, מאמן עוצמה באר שבע, אמר בסיום:  "זה היה משחק טקטי מצוין שלנו. השחקנים עמדו נכון בעמדות המוצא, היו ממושמעים, הקשיבו ויישמו את ההוראות לאורך כל המשחק. חשוב לזכור שבמפגש הראשון מול מיתר הפסדנו 7:0, אך הפעם הראינו אופי חזק, בגרות מנטלית ושברנו מחסום עם ניצחון חשוב, לאחר שהמחצית הראשונה הסתיימה בתוצאה שוויונית. במחצית השנייה המשכנו לעבוד קשה, להאמין בדרך שלנו, והצלחנו לכבוש שני שערים נוספים. זה ניצחון שמראה על התקדמות. אני שמח בשביל האחים פלס, על החוויה המשפחתית המיוחדת שזכו לה. העונה לא תמיד פשוטה, אבל אנחנו עובדים קשה, מתפתחים ממשחק למשחק והמטרה היא להמשיך להשתפר, לבנות קבוצה חזקה ולשמור על הדרך והאופי שראינו במשחק".

