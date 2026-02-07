יום שבת, 07.02.2026 שעה 21:05
ספורט אחר  >> טניס

הפתעה באבו דאבי: שרה ביילק העפילה לגמר

הצ'כית בת ה-20 גברה על קלרה טאוזון בתום דרמה של שלוש מערכות ותפגוש את אלכסנדרובה בקרב על התואר בטורניר איחוד האמירויות.

|
שרה ביילֶק חוגגת עלייה לגמר. (רויטרס)
שרה ביילֶק חוגגת עלייה לגמר. (רויטרס)

עולם הטניס הנשי קיבל הערב (שישי) הצהרת כוונות משמעותית מאחד הכישרונות העולים בסבב. שרה ביילק, הצ'כית הצעירה שחגגה רק בשבוע שעבר את יום הולדתה ה-20, המשיכה את הנסיקה המטאורית שלה בטורניר אבו דאבי, לאחר שגברה בחצי הגמר על המדורגת שלישית בטורניר, קלרה טאוזון הדנית, בתום קרב מתיש ודרמטי שנמשך שעתיים ו-49 דקות.

ביילק, המדורגת במקום ה-101 בעולם והגיעה לטורניר מהמוקדמות, הציגה חוסן מנטלי ופיזי יוצא דופן על המגרש המרכזי באבו דאבי. היא פתחה היטב עם 5:7 במערכה הראשונה, אך ראתה את טאוזון חוזרת עם 3:6 במערכה השנייה. במערכה המכרעת, הצ'כית השמאלית ידעה להתעלות ברגעי ההכרעה, ניצלה 6 מתוך 14 נקודות השבירה שעמדו לרשותה, וסגרה עניין עם 5:7 שהעניק לה כרטיס לגמר WTA ראשון בקריירה המקצוענית שלה.

שרה ביילק מגיבה במהלך המשחק. (רויטרס)שרה ביילק מגיבה במהלך המשחק. (רויטרס)

המסע של ביילק באיחוד האמירויות נראה עד כה כמו סיפור מהאגדות. היא החלה את דרכה במוקדמות עם ניצחונות משכנעים על יקטרינה אובצ'רנקו וקלואי פאקה, ולאחר שנכנסה להגרלה הראשית, הפכה ל"קוטלת ענקיות" סדרתית. בדרך לחצי הגמר היא חלפה על פני אשלין קרוגר האמריקאית עם 3:6, 0:6 מוחץ, והדיחה את המדורגת שביעית בטורניר, ילנה אוסטפנקו, עם 4:6, 3:6 מרשים.

מנגד, קלרה טאוזון בת ה-23 הגיעה למעמד חצי הגמר כשהיא נראית כמעט בלתי מנוצחת. הדנית, המדורגת 16 בעולם, איבדה 11 משחקונים בלבד בשני משחקיה הראשונים מול מקרטני קסלר וסימונה וולטרט, אך מול העומק והדיוק של ביילק היא התקשתה למצוא תשובות. טאוזון סבלה מחוסר יציבות בהגשות, ביצעה ארבע שגיאות כפולות וזכתה ב-38% בלבד מהנקודות בהגשה השנייה שלה, נתון שהתברר כקריטי בהפסד.

ההישג האדיר של ביילק כבר נושא פירות בדירוג העולמי. בזכות הניצחון וההעפלה לגמר, הטניסאית הצעירה צפויה לפרוץ לראשונה בקריירה אל תוך הטופ 80 בדירוג שיפורסם ביום שני הקרוב. זוהי קפיצת מדרגה משמעותית עבור השחקנית, שמוכיחה כי היא שייכת לרמות הגבוהות ביותר של סבב הנשים.

שרה ביילק מנצחת ולוחצת יד ליריבתה קלרה טאוסון. (רויטרס)שרה ביילק מנצחת ולוחצת יד ליריבתה קלרה טאוסון. (רויטרס)

במשחק הגמר תפגוש ביילק את המדורגת שנייה בטורניר, יקטרינה אלכסנדרובה הרוסייה. אלכסנדרובה, המדורגת במקום ה-11 בעולם, הבטיחה את מקומה בקרב על התואר לאחר ניצחון קשה על היילי בפטיסט האמריקאית. הרוסייה הפגינה אופי רב כשחזרה מפיגור מערכה ואף הצילה נקודת משחק נגדה בדרך ל-6:3, 6:7 (5) ו-3:6 בסיום. כעת, כל העיניים נשואות לגמר הגדול באבו דאבי, שם ביילק תנסה להשלים את מסע הקסם שלה עם תואר יוקרתי.

