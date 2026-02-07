יום שבת, 07.02.2026 שעה 09:30
73%2056-214426פנרבחצ'ה1
65%2175-233826אולימפיאקוס2
63%2291-234127ברצלונה3
63%2345-245027ולנסיה4
62%2156-224926הפועל ת"א5
59%2255-230227פנאתינייקוס6
59%2306-235727הכוכב האדום7
59%2258-236427ריאל מדריד8
56%2248-239027ז'לגיריס9
56%2319-244527מונאקו10
52%2315-231127אולימפיה מילאנו11
48%2378-236027דובאי12
44%2232-215827באיירן מינכן13
44%2273-221727וירטוס בולוניה14
44%2468-239527מכבי ת"א15
33%2389-216927פרטיזן בלגרד16
33%2466-235327באסקוניה17
31%2400-231726פאריס18
30%2307-217227אנדולו אפס19
26%2341-214627ליון וילרבאן20

הפיל שבחדר: לקטש עדיין אין חוזה לעונה הבאה

האזינו לפודקאסט מכבי אחרי ה-82:83 על הכוכב: האופי, השבוע הטוב ביותר של קלארק, האם הציפיות מלונדברג מוגזמות והאם המאמן ימצא את עצמו בהפועל?

|
עודד קטש (IMAGO)
עודד קטש (IMAGO)

ניצחון גדול, הצהרה גדולה, ואולי גם רגע של נשימה למכבי תל אביב. הצהובים חוזרים מבלגרד עם ניצחון 82:83 מרשים על הכוכב האדום, כזה שלא נמדד רק בלוח התוצאות אלא בעיקר בתחושה. של שליטה, של אופי, של קבוצה שברגעים מסוימים נראתה כמו קבוצה שיודעת בדיוק מי היא רוצה להיות.

בפרק דיברנו הרבה על ג’ימי קלארק, ואיך בתוך שבוע אחד הוא חווה אולי את השבוע הכי טוב בקריירה שלו. האם זה רצף, האם זה פיק רגעי, וההשוואה הבלתי נמנעת לטייריס רייס לא כי הם אותו שחקן, אלא בגלל המקום הזה שבו הכדור בידיים שלו ברגעי ההכרעה. האם במכבי יכולים להיות רגועים כשקלארק מנהל את המשחק, או שדפיקות הלב של האוהדים והצוות המקצועי עדיין לגמרי מוצדקות?

מהצד השני של הגארדים, דיברנו גם על לונדברג. היכולת הפחות טובה שלו, השאלה האם הציפיות ממנו היו מוגזמות מלכתחילה, והאם הוא באמת השחקן שמכבי חשבה שהיא מקבלת או שפשוט שמנו עליו תווית שלא מתאימה לו.

איפה לונדברג בפעולה (IMAGO)איפה לונדברג בפעולה (IMAGO)

הפיל שבחדר

ניתחנו גם את הרגעים שבהם הכוכב האדום ניסתה לחזור למשחק ומי היו אותם שחקנים שעצרו את המומנטום בזמן. לא בהכרח בכותרות, אלא בדברים הקטנים: הגנה, ריבאונד, החלטה נכונה בהתקפה.

אי אפשר היה להתעלם גם מהפציעה של ליף. מי נכנס לוואקום הזה? האם זה פתרון מתוך הסגל או שמכבי תצטרך לחשוב אחרת לגמרי, בטח עם העומס והשלבים המכריעים שמתקרבים.

וגם: עודד קטש. העובדה שעדיין אין לו חוזה לעונה הבאה, השקט היחסי סביב זה, והפיל שבחדר: האם תסריט שבו קטש מוצא את עצמו מאמן הפועל תל אביב בעונה הבאה הוא מופרך לגמרי או שצריך לפחות להתחיל לדבר עליו ברצינות?

