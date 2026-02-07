"להוריד את הכובע, ג'ימי קאלרק נתן משחק ענק"

"וואו של ניצחון" אמרו אתמול (שישי) במכבי תל אביב לאחר ה-82:83 על הכוכב האדום בלגרד במסגרת המחזור ה-27 של היורוליג, מחזור שסגר שבוע משחקים כפול נוסף בתחרות הבכירה של אירופה, שבוע שמבחינתם של הצהובים הסתיים הכי טוב שיש, כלומר שבוע מושלם, עם צמד ניצחונות על פרטיזן בלגרד והכוכב האדום. עודד קטש וחניכיו עלו למאזן של 12 ניצחונות אל מול 15 הפסדים ואין ספק שהניצחון על חניכיו של סשה אובראדוביץ' היה הגדול ביותר של הקבוצה עד כה.

הסיבה להתלהבות המוצדקת של אנשי המועדון נובעת מכך שפגשו יריבה חזקה מאוד באחד ההיכלים הכי ביתיים באירופה, וכשהם בעמדת נחיתות עצומה בטח בכל הנוגע לקו הקדמי. הכוכב האדום עמוקה יותר בקו הקדמי ופציעתו של טי ג'יי ליף לצד העובדה שזאק הנקינס רק חזר מפציעה ועדיין לא בכושר משחק, הפך את העניינים לקשים יותר עבור קטש שכזכור חסר גם את לוני ווקר.

מעבר לעדיפות של הכוכב בעומק ולמגרש הביתי במיוחד שעד אתמול ראה רק שלושה הפסדים (למילאנו במחזור הפתיחה, לברצלונה ולוולנסיה) הריבאונד היה צפוי להיות עקב האכילס של קבוצתו של קטש שדווקא התמודדה בצורה נהדרת בערב בו הציגה משחק הגנה טוב מאוד, בגרות וקבלת החלטות טובה.

עודד קטש מתווכח עם השופט (IMAGO)

הניצחון על קבוצתו של אובראדוביץ' היה ציון דרך שכן זהו שבוע המשחקים הכפול השני שמסתיים עם צמד ניצחונות עבור הצהובים, רק שבהינתן מצבה של הקבוצה, השלב בו מצויה העונה וכמות המשחקים שנותרה הניצחון אתמול היה מיוחד מאוד והכוכב הייתה ליריבה השביעית מהטופ 10 אותה פגשה מכבי תל אביב בסיבוב השני.

"השחקנים נלחמו בענק, להוריד את הכובע", החמיאו בסביבת הקבוצה, שם בפעם השנייה השבוע התמוגגו משחקן אחד שהיה מעל כולם, ג'ימי קלארק עליו אמרו: "אם המשחק הקודם שלו היה טוב מאוד אז זה היה משחק ענק". כזכור קלארק סיפק תצוגת תכלית מול פרטיזן בלגרד כאשר אקורד הסיום היה שלו עם סל ניצחון עם הבאזר ואתמול הוא שוב הגיע ובענק.

קלארק (IMAGO)

המחמאות המשיכו עם אושיי בריסט והסל הגדול אותו קלע לאחר שלקח ריבאונד התקפה ששם את קבוצתו על 83 נקודות. את המשחק אגב הוא סיים עם 14 נקודות ו-8 ריבאונדים, 6 מהם היו בהתקפה. הפורוורד ממשיך להיכנס לעניינים מעבר להיותו האיש למשימות הגנתיות של קטש, כאשר במועדון היו מרוצים גם מגבריאל איפה לונדברג ומכך שגור לביא נכנס לרוטציה. בנוסף לכל אלו, ג'יילן הורד ורומן סורקין גם כן סיפקו את הסחורה כאשר השניים חיברו יחדיו 30 נקודות, 15 ריבאונדים ו-4 חטיפות.

“עדיין צריכים ללמוד לסגור משחקים”

"רוב המשחק היינו יותר טובים", ציינו במועדון, ליריבתם לא בדיוק חסרים כלים התקפיים, יתרה מכך הם מצויים שם בשפע ואתמול ההגנה של הצהובים כמו גם ניהול המשחק של עודד קטש היו נהדרים. לצד זאת, הכוכב האדום חזרה למשחק ברבע השלישי וגם קיבלה מספר הזדמנויות בפוזשן האחרון, אך אף לא אחת מהן צלחה וקבוצתו של קטש השיגה את ניצחונה ה-12 במספר העונה.

"היינו צריכים לסגור את המשחק בסוף ואת זה אנחנו עוד צריכים ללמוד, לקחנו את ההובלה ברגע המתאים. ניצחון גדול מאוד שלנו ואנחנו צריכים להמשיך. יש לנו עוד דרך ארוכה, אבל הניצחון הזה וואו", סיכמו בסביבת הקבוצה, שם הייתה שמחה על הדרך בה סיימו את השבוע. בסיבוב השני עד כה עודד קטש וחניכיו ניצחו שלוש יריבות מהעשירייה הראשונה - ז'לגיריס קובנה, פנאתינייקוס ואת הכוכב האדום בלגרד. במועדון כבר מישירים מבט לעבר יום שני הקרוב בו יפגשו את מכבי רעננה. כמו כן, בחמישי הצהובים יארחו את באיירן מינכן ויקוו להמשיך את רצף הניצחונות שלהם ביורוליג שיכול להשאיר אותם במאבק על הכניסה לעשיריה הראשונה ואפילו לקרבם.