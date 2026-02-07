קאמבק אדיר לבוסטון, דטרויט השפילה את הניקס

בוסטון (18:34) - מיאמי (26:27) 96:98

בוסטון סיפקה את הקאמבק הגדול ביותר שלה העונה אחרי שחזרה מפיגור של 22 נקודות, כשג’יילן בראון הוביל עם 29 נקודות ופייטון פריצ’רד הוסיף 24. דריק ווייט קלע שלשה קריטית מהפינה 1:31 לסיום וסיים עם 21 נקודות למרות ערב קליעה לא יציב של 6 מ-20 מהשדה. ניקולה ווצ’ביץ’, במשחק הבכורה שלו במדי הסלטיקס מאז הטרייד, רשם דאבל דאבל של 11 נקודות ו-12 ריבאונדים. בוסטון, שנמצאת ברצף של 5 ניצחונות, פגעה ב-9 מ-15 שלשות בסיום המשחק, אחרי פתיחה קיצונית של 1 מ-21 מחוץ לקשת.

ההיט שלטו במחצית הראשונה, פתחו בריצת 2-15 והובילו כבר ב-22, כשבוסטון קולעת רק 28% בשני הרבעים הראשונים. אנדרו וויגינס הוביל את מיאמי עם 26 נקודות ונורמן פאוול הוסיף 24, בעוד דייויון מיטשל החטיא שלשה מהפינה 2.7 שניות לסיום במהלך שהיה יכול להכריע. המהפך החל ברבע השלישי, כשבוסטון מחקה פיגור 18 בזכות ריצת 7:25 ב-7:06 הדקות האחרונות של הרבע, כולל שלשות רצופות של ווייט ופריצ’רד. ווייט אף קלע פעמיים מהקו בשניות הסיום של הרבע השלישי כדי להעניק יתרון ראשון במשחק, לפני שפאוול השווה בליי-אפ על הבאזר. בוסטון השלימה סוויפ עונתי של 0:3 במפגשים בין הקבוצות.

ג'יילן בראון (רויטרס)

דטרויט (13:38) - ניו יורק (19:33) 80:118

דטרויט קטע את רצף הניצחונות של ניו יורק אחרי הופעה חד צדדית, כשדניס ג’נקינס קלע 18 נקודות במשחקו האחרון העונה כשחקן דו כיווני. זה היה משחקו ה-42, מה שאומר שכדי להשאירו בסגל ה-NBA דטרויט תצטרך להמיר את החוזה לחוזה מלא. ג’נקינס עומד העונה על ממוצעים של 8.2 נקודות ו-3.3 אסיסטים ב-16.8 דקות כגארד מחליף. טוביאס האריס ואייזאה סטיוארט הוסיפו 15 נקודות כל אחד. הפיסטונס, שהגיעו יום אחרי הפסד מכוער לוושינגטון, שלטו כבר במחצית הראשונה בדרך ליתרון 42:63, עם ערב קליעה חריג מחוץ לקשת של 10 מ-18 לשלוש, 55.6 אחוז.

הניקס שיחקו ללא קארל אנתוני טאונס הפצוע בעין וללא או ג’י אננובי, בעוד ג’יילן דורן החמיץ אצל דטרויט בשל בעיה בברך. מיקל ברידג’ס הוביל את ניו יורק עם 19 נקודות, וג’יילן ברונסון הסתפק ב-12 נקודות בלבד עם 4 מ-20 מהשדה ו-0 מ-8 לשלוש, כולל 2 מ-13 בלבד במחצית הראשונה. גם ברבע השלישי לא הצליחו הניקס לחזור לעניינים, קלעו 18 נקודות בלבד, כשברונסון מסיים את הרבע ב-2 מ-7, וג’נקינס והאריס תורמים 7 נקודות כל אחד כדי להגדיל עוד את הפער. עבור ניו יורק, 80 נקודות הן שפל עונתי, נמוך אפילו מה-90 שקלעה בהפסד הקודם לדטרויט בתחילת ינואר.

קלארקסון וקנינגהאם (רויטרס)

מילווקי (29:21) - אינדיאנה (39:13) 99:105

מילווקי רשמה רצף של 3 ניצחונות לראשונה העונה, בהובלת קווין פורטר ג’וניור שסיפק משחק מלא עם 23 נקודות, 8 אסיסטים ו-7 ריבאונדים. ראיין רולינס הוסיף 22 נקודות, ובובי פורטיס קלע 21 אחרי שהחמיץ 2 משחקים בגלל חבלה בירך. ג’ריקו סימס תרם שיא קריירה של 15 ריבאונדים לצד 4 נקודות, ומיילס טרנר סיים עם 9 נקודות ו-10 ריבאונדים מול קבוצתו לשעבר. הבאקס שלטו בצבע עם יתרון ריבאונדים 37-48 והובלה 8-17 בנקודות מהזדמנות שנייה, ושמרו על מאזן מושלם העונה מול אינדיאנה.

אינדיאנה קיבלה 22 נקודות מאנדרו נמהארד ו-19 מפסקל סיאקם, ואף חזרה לעניינים ברבע הרביעי עם ריצת 0-15 שקיזזה את הפער ל-4:11 דקות לסיום, אך החטאת שלשה קריטית של בן שפרד עצרה את המומנטום. בצד השני פורטר פתח ריצת 0-7 עם ליי-אפ שחידש את השליטה של מילווקי. הבאקס שיחקו שוב ללא יאניס אנטטוקומפו, שהחמיץ משחק שישי ברציפות מאז מתיחת השוק ב-23 בינואר, וללא קייל קוזמה שסובל מכאבים בשוק, בעוד אינדיאנה לא שיתפה את איביצה זובאץ וקובי בראון, שנרכשו בטרייד לאחרונה, כאשר המאמן ציין שהופעת הבכורה האפשרית שלהם צפויה לא לפני המשחק הבא בניו יורק.

קווין פורטר (רויטרס)

מינסוטה (21:32) - ניו אורלינס (40:14) 119:115

ניו אורלינס חזרה מפיגור של 18 נקודות במחצית השנייה, בהובלת סאדיק ביי שסיפק ערב שיא עם 30 נקודות, כולל שתי קליעות עונשין 10.8 שניות לסיום. זאיון וויליאמסון הוסיף 29 נקודות עם יעילות יוצאת דופן בצבע, כשהוא קולע 11 מ-13 מהשדה, כולם בפוסט, וטריי מרפי השלישי תרם 26 נקודות. הרוקי דריק קווין קפץ מהספסל עם 17 נקודות וקליעה מושלמת מחוץ לקשת, 4 מ-4 לשלוש, אחרי שעד אותו ערב קלע רק 10 שלשות בכל העונה. הניצחון קטע רצף של 3 הפסדים של ניו אורלינס פליקנס.

בצד השני, אנתוני אדוארדס הוביל את מינסוטה עם 35 נקודות, מהן 23 כבר במחצית הראשונה, וג’וליוס רנדל הוסיף 24. רודי גובר רשם דאבל דאבל של 12 נקודות ו-16 ריבאונדים. הוולבס הובילו 59-77 בתחילת הרבע השלישי, אך ראו את היתרון נשחק עד להשוואה, כשמרפי צולף שלשות רצופות וביי קולע 5 נקודות ברצף כדי להשוות ל-102. ג’יידן מקדניאלס הסתבך בעבירות מוקדם, מה שאילץ את המאמן כריס פינץ’ להשתמש בהרכבים לא שגרתיים, כולל שיא עונתי של 10 דקות לג’וני ג’וזאנג. למרות שלשה מאוחרת שהעניקה יתרון זמני, המהלכים המכריעים והשליטה בצבע הכריעו לטובת האורחת מול הטימברוולבס.