גיא בן זיו
07/02/2026 17:30
תמיר חיימוביץ' שומר מקרוב על ליסב עיסאת (אורן בן חקון)
מכבי חיפה מתארחת בשעה זו באצטדיון טדי אצל הפועל ירושלים במסגרת המחזור ה-22 בליגת העל במטרה להתקרב לצמרת הגבוהה ולחבר ניצחון ליגה שני ברציפות, כשהיריבה מנגד שואפת לנקודות שיעזרו לה במאבקי התחתית.
הקבוצה של ברק בכר מגיעה לאחר הניצחון 2:3 הדרמטי על עירוני טבריה במחזור הקודם, כאשר לפניו הפסידו הירוקים 4:1 למכבי נתניה בדרך למקום החמישי בטבלה.
מהצד השני של המתרס, הקבוצה של זיו אריה בתקופה לא רעה עם שני ניצחונות ואפס הפסדים בארבעת המחזורים האחרונים, אבל היא עדיין מתחת לקו האדום עם 19 נקודות בלבד. במחזור הקודם הקבוצה מהבירה סיימה ב-0:0 עם בני סכנין.
מוקדם יותר העונה נפרדו הקבוצות ב-2:2 באצטדיון סמי עופר, לאחר שהירוקים כבר הובילו 0:2 מצמד של טריבנטה סטיוארט ושמטו את היתרון בדקות האחרונות. שלושת המפגשים האחרונים בין הקבוצות הסתיימו בתיקו.
מחצית ראשונה
'42
- המכבש בירוק המשיך, כשהגיע שוב תורו של מיכאל אוחנה לסכן את השער, אבל הפעם הגדור שלו הלך החוצה
'41
- ינון פיינגזיכט הגביה כדור יפהפה לרחבה, ובעזרת עזרה של שחקן הגנה הניסיון הגיע אל סילבה קאני, שגם הוא חווה את ידו של זמיר שבאינסטינקט נפלא הדף לקרן נוספת
'40
- גם יילה בטאיי ניסה את מזלו מחוץ לרחבה, כששיגר בעיטה עוצמתית אליה זמיר הספיק להגיב רק ברגע האחרון כדי לעקוף לקרן
'36
- נבות רטנר היה קרוב לשער בכורה בקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה, כשהצליח למצוא את עצמו לבדו, ובעט בשמאל כדור מסובב שנעצר רק במשקוף
'33
- חילוף מוקדם אצל זיו אריה. איליי מדמון עלה לכר הדשא במקום נדים ורסאנה
'32
- כדור קרן הגיע אל ראשו של עבדולאי סק, שנגח מעל השער
'30
- אחרי חצי שעה, מכבי חיפה סיכנה לראשונה את שערו של נדב זמיר, כשכדור עומק הגיע אל גיא מלמד, שעם העקב הוריד למיכאל אוחנה. אלא שהקשר נעצר על ידי שוער המארחת, כשהכדור יצא לקרן
'22
- כרטיס אדום להפועל ירושלים, שנותרה בעשרה שחקנים: אווקה אשטה גלש ופגע מעל הקרסול של חברו לקבוצה לשעבר, סדריק דון. דוד פוקסמן לא התבלבל ושלף לעברו אדום ישיר
'15
- שער! הפועל ירושלים עלתה ליתרון: כדור ארוך של נדב זמיר מצא את הראל שלום, שהצליח להקדים את עבדולאי סק ויילה בטאיי, והוציא רוחב אל מרקו רקוניאץ' שהיתל בליסב עיסאת ומצא את הרשת. 0:1 למארחת
'11
- מכבי חיפה דומיננטית ושולטת יותר, אבל לא הצליחה עד כה לחדור את ההגנה הירושלמית. מנגד, כדור קרן של הפועל ירושלים יצר מעט בלגן, אך לא הגיע אל השער
'1
- השופט דוד פוקסמן הוציא את ההתמודדות לדרך! מכבי חיפה תצליח להשיג שלוש נקודות בטדי או שהפועל ירושלים תנצח ותרוויח אוויר במאבקי ההישרדות?