יום שבת, 07.02.2026 שעה 18:21
יום שבת, 07/02/2026, 17:30אצטדיון טדיליגת העל Winner - מחזור 22
מכבי חיפה
מחצית
1 0
שופט: דוד פוקסמן
שער מרקו רקוניאץ (15)
בישול בישול: הראל שלום
כרטיס אדום אווקה אשטה (23)
הפועל ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2246-2622עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14
גיא בן זיו | 07/02/2026 17:30
הרכבים וציונים
 
 
תמיר חיימוביץ' שומר מקרוב על ליסב עיסאת (אורן בן חקון)
תמיר חיימוביץ' שומר מקרוב על ליסב עיסאת (אורן בן חקון)

מכבי חיפה מתארחת בשעה זו באצטדיון טדי אצל הפועל ירושלים במסגרת המחזור ה-22 בליגת העל במטרה להתקרב לצמרת הגבוהה ולחבר ניצחון ליגה שני ברציפות, כשהיריבה מנגד שואפת לנקודות שיעזרו לה במאבקי התחתית.

הקבוצה של ברק בכר מגיעה לאחר הניצחון 2:3 הדרמטי על עירוני טבריה במחזור הקודם, כאשר לפניו הפסידו הירוקים 4:1 למכבי נתניה בדרך למקום החמישי בטבלה.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה של זיו אריה בתקופה לא רעה עם שני ניצחונות ואפס הפסדים בארבעת המחזורים האחרונים, אבל היא עדיין מתחת לקו האדום עם 19 נקודות בלבד. במחזור הקודם הקבוצה מהבירה סיימה ב-0:0 עם בני סכנין.

מוקדם יותר העונה נפרדו הקבוצות ב-2:2 באצטדיון סמי עופר, לאחר שהירוקים כבר הובילו 0:2 מצמד של טריבנטה סטיוארט ושמטו את היתרון בדקות האחרונות. שלושת המפגשים האחרונים בין הקבוצות הסתיימו בתיקו.

מחצית ראשונה
  • '42
  • החמצה
  • המכבש בירוק המשיך, כשהגיע שוב תורו של מיכאל אוחנה לסכן את השער, אבל הפעם הגדור שלו הלך החוצה
  • '41
  • החמצה
  • ינון פיינגזיכט הגביה כדור יפהפה לרחבה, ובעזרת עזרה של שחקן הגנה הניסיון הגיע אל סילבה קאני, שגם הוא חווה את ידו של זמיר שבאינסטינקט נפלא הדף לקרן נוספת
  • '40
  • החמצה
  • גם יילה בטאיי ניסה את מזלו מחוץ לרחבה, כששיגר בעיטה עוצמתית אליה זמיר הספיק להגיב רק ברגע האחרון כדי לעקוף לקרן
  • '36
  • החמצה
  • נבות רטנר היה קרוב לשער בכורה בקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה, כשהצליח למצוא את עצמו לבדו, ובעט בשמאל כדור מסובב שנעצר רק במשקוף
  • '33
  • חילוף
  • חילוף מוקדם אצל זיו אריה. איליי מדמון עלה לכר הדשא במקום נדים ורסאנה
  • '32
  • החמצה
  • כדור קרן הגיע אל ראשו של עבדולאי סק, שנגח מעל השער
  • '30
  • החמצה
  • אחרי חצי שעה, מכבי חיפה סיכנה לראשונה את שערו של נדב זמיר, כשכדור עומק הגיע אל גיא מלמד, שעם העקב הוריד למיכאל אוחנה. אלא שהקשר נעצר על ידי שוער המארחת, כשהכדור יצא לקרן
דוד פוקסמן שולף לאווקה אשטה את הכרטיס האדום (אורן בן חקון)דוד פוקסמן שולף לאווקה אשטה את הכרטיס האדום (אורן בן חקון)
סדריק דון על הדשא (אורן בן חקון)
  • '22
  • כרטיס אדום
  • כרטיס אדום להפועל ירושלים, שנותרה בעשרה שחקנים: אווקה אשטה גלש ופגע מעל הקרסול של חברו לקבוצה לשעבר, סדריק דון. דוד פוקסמן לא התבלבל ושלף לעברו אדום ישיר
שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)
מרקו רקוניאץ' רץ לחגוג (אורן בן חקון)
מרקו רקוניאץ' כובש (אורן בן חקון)מרקו רקוניאץ' כובש (אורן בן חקון)
  • '15
  • שער
  • שער! הפועל ירושלים עלתה ליתרון: כדור ארוך של נדב זמיר מצא את הראל שלום, שהצליח להקדים את עבדולאי סק ויילה בטאיי, והוציא רוחב אל מרקו רקוניאץ' שהיתל בליסב עיסאת ומצא את הרשת. 0:1 למארחת
  • '11
  • אחר
  • מכבי חיפה דומיננטית ושולטת יותר, אבל לא הצליחה עד כה לחדור את ההגנה הירושלמית. מנגד, כדור קרן של הפועל ירושלים יצר מעט בלגן, אך לא הגיע אל השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דוד פוקסמן הוציא את ההתמודדות לדרך! מכבי חיפה תצליח להשיג שלוש נקודות בטדי או שהפועל ירושלים תנצח ותרוויח אוויר במאבקי ההישרדות?
סדריק דון. פוגש את האקסית לראשונה בקריירה (אורן בן חקון)סדריק דון. פוגש את האקסית לראשונה בקריירה (אורן בן חקון)
קהל אוהדי מכבי חיפה הגיע לטדי (אורן בן חקון)
קהל אוהדי הפועל ירושלים בא לתמוך בקבוצתו (אורן בן חקון)קהל אוהדי הפועל ירושלים בא לתמוך בקבוצתו (אורן בן חקון)
הוספת תגובה
