הליגה הדנית חוזרת: 4 דברים שיהיה שווה לראות

היום (ראשון) בשעה 17:00, בשידור חי בערוץ ONE2, הליגה הדנית, הסופרליגן, שבה מפגרת חורף בת חודש וחצי היישר לחציה השני של העונה. במוקד המחזור ה-19 שיהיה מחזור השיבה מהפגרה נמצא המפגש המסקרן בין מיטיולן לקופנהאגן, הדאבליסטית המאכזבת שנמצאת 12 נקודות מתחת המוליכה המפתיעה, ארהוס.

הליגה הדנית ממוקמת כיום במקום ה-13 בדירוג אופ''א, 7 מקומות מעל ליגת העל שלנו. המיקום סופר חשוב, כיוון שהמקום ה-12, בו נמצאת כעת פולין, שולח שתי נציגות לליגת האלופות, שתיים לאירופית ורק אחת לקונפרנס ליג, כך שהליגה הדנית תלויה בסיכוי הקלוש של מיטיולן להביא יותר נקודות דירוג בליגה האירופית מראקוב, ביאליסטוק ולך פוזנן שמתחרות בקונפרנס ליג, ולסגור את הפער מהפולנים שעומד כעת על כ-3 נקודות דירוג.

המאבק האירופי של דנמרק כמעט חסר סיכוי, אך המאבקים בליגה יגיעו בחודשים הקרובים לשיאם. אז באילו דברים כדאי לכם להתמקד בליגה הדנית?

פרנקולינו:

השחקן הבולט ביותר בליגה הדנית, מלך השערים והשם שמסומן ככזה שיכול להגיע לרמות הגבוהות. באיירן מינכן כבר התעניינה בשירותיו. פרנקולינו (21, 18.6) מככב העונה במדי מיטיולן עם לא פחות מ-16 שערים ו-3 בישולים ב-17 הופעות והוא סקורר שלגמרי מעל רמת הליגה הדנית. פרנקולינו כבש 16 שערים מ-10.22Xg, נתון שיכול להעיד על הסיומת האיכותית שלו מול השער.

פרנקולינו (IMAGO)

פרנקולינו החל את דרכו בכלל בנפיקה – עמה זכה בליגת האלופות לנוער ב-21/22, ואפילו הספיק להפסיד בשנה לאחר מכן 1-0 למכבי חיפה של מסאי דגו, ענאן חלאילי, פיינגולד, חרמש, שיבלי ובן שימול שעלה כמחליף במסגרת המפעל.

הנשרים ככל הנראה לא ראו בפרנקולינו פוטנציאל מיידי לקבוצה הבוגרת, והוא שוחרר למיטיולן חינם אין כסף. מטיולן שידועה כציידת כישרונות (אלכסנדר סורלות', למשל, עשה במדיה מסלול שמזכיר את זה של פרנקולינו) צפויה לעשות עליו אקזיט נאה ונקי הקיץ. אז נכון, כעת פרנקולינו סובל מפציעת ברך שתשבית אותו עד סוף מרץ – אך ברגעי ההכרעה של העונה הוא צפוי לשוב לכשירות ולצבור עוד עוקבים אדוקים ברחבי העולם.

האם מיטיולן תצליח לקחת אליפות בשילוב המאבק באירופה?

מיטיולן פרצה לחייהם של רוב הישראלים בשנתיים האחרונות כשהוגרלה לשחק נגד מכבי תל אביב בשלב הליגה של הליגה האירופית – וניצחה אותה פעמיים. 2:0 אשתקד, 3:0 השנה. פרנקולינו, אגב כבש בשני המשחקים. שער אחד בשנה שעברה וצמד השנה.

מיטיולן (IMAGO)

אבל לא רק מכבי ת''א סבלה מממטיולן העונה, אלא אירופה כולה. למעט הפסד 2:1 לרומא ו-3:3 נגד בראן הנורבגית, מיטיולן השיגה 6 ניצחונות בשלב הליגה לרבות 3-2 מדהים על נוטינגהאם פורסט בחוץ. היכולת המדהימה הביאה את מיטיולן למקום ה-3 בשלב הליגה, לא פחות, והיא עלתה ישירות כמובן לשמינית הגמר.

בליגה, עם זאת, התמונה קצת שונה: בעונה הקודמת, מיטיולן איבדה את האליפות לקופנהאגן אחרי שסיימה נקודה מתחתיה, וזאת אף על פי שהשיגה נגדה 4 נקודות בפלייאוף. גם העונה מיטיולן כן מעל קופנהאגן, אך היא נמצאת 4 נקודות מתחת למוליכה המפתיעה, ארהוס, אליה נגיע בסעיף הבא. האם מיטיולן של פרנקולינו וחבריו תצליח לשלב בין אירופה לליגה כנציגה האחרונה של דנמרק ולהשיב את האליפות לאחר שנתיים?

שחקני מיטיולן חוגגים (IMAGO)

האם ארהוס תזכה באליפות מפתיעה?

היסטורית, ארהוס הוא מועדון גדול. מדובר על קבוצה ששלטה בכדורגל הדני בפיפטיז וגם זכתה באליפות ב-1986, יש לה 9 גביעים (רק לקופנהאגן יש יותר) והיא שיחקה ברבע גמר ליגת האלופות 1961 נגד בנפיקה וברבע גמר גביע המחזיקות 1989 נגד ברצלונה. אבל זו ההיסטוריה. בהווה, ארהוס לא זכתה באליפות כבר 40 שנה ולא זכתה בגביע 30 שנה. ב-15 השנים האחרונות, ארהוס הייתה באירופה 4 פעמים בלבד ובכולן היא נכשלה בהעפלה לשלב בית/ליגה, כשהיא רושמת הדחות מביכות מול דילה גורי ולרן הצפון-אירית. בחלק מהזמן היא אפילו לא הייתה בסופרליגן.

עונת 2025/26 יכולה להיות העונה של ארהוס – שערב פגרת החורף והמחזור וגם בתום המחזור הבא היא ולא אחרת מוליכה את הליגה הדנית. הקבוצה שמאומנת ע''י קשר נבחרת דנמרק בעבר, יאקוב פולסן, משחקת בכלל באצטדיון זמני כיוון שאצטדיונה החדש לא מוכן (סיפור פארסה שלם שכולל חובות, עיכובים בלוח הזמנים ואתגרים הנדסיים).

אך נראה שהקבוצה של שחקן העבר של הנבחרת נבנית יותר מהר מהמגרש החדש כשארהוס בכושר אדיר עם 12 משחקים ללא הפסד לפני הפגרה. הענקית הרדומה של הכדורגל הדני מציגה את ההגנה הטובה בליגה שבזכותה היא הפסידה פעם אחת ומקסום מרשים המצבים הנייחים כש-36% משעריה הגיעו מהם, לא מפתיע בהתחשב שהמאמן פולסן עבר במיטיולן, מי שהנהיגה שינוי גלובלי בתחום עם מקסום שימוש בדאטה בנושא.

שחקני ארהוס (IMAGO)

ארהוס נהנית מעונת פריצה של הווינגר המוכשר טוביאס בך שכבש 10 שערים ובישל שניים, עונת ענק של הקשר הדרום-אפריקאי גיפט לינקס ויחד עם השוער בן ה-40 יספר הנסן והחלוץ בן ה-36 פטריק מורטנסן שכבש בעצמו 9 שערים, ארהוס מציגה גם איזון בין דורי די מרשים.

האם ארהוס תחזיק בחלקה השני של העונה? ימים יגידו, אך אם היא תצליח לחטוף את האליפות ממיטיולן וקופנהאגן הדאבליסטית שרחוקה ממנה 12 נקודות כרגע, תהיה זו אחת האליפויות המדוברות ביותר בעולם בשנת 2026.

גולים, גולים, גולים:

לא משעמם בדנמרק. בחציה הראשון של העונה, נכבשו בסופרליגן 348 שערים – 3.22 למשחק. רובן המכריע של קבוצות הליגה הדנית חושבות קודם כל התקפה, ואפילו ההגנה המצטיינת של המוליכה, ארהוס, ספגה 18 שערים, בדיוק שער חובה פר משחק ליגה.

זוכה לראות הרבה שערים. הקהל בדנמרק (IMAGO)

שימו לב לנתון הבא: למעשה, בליגה הדנית עד כה העונה היו יותר משחקים עם 6 שערים ומעלה (15), מאשר משחקים שהסתיימו ב-0:0 (שלושה בלבד). החצי השני צפוי להיות זהה, אם לא מעניין אפילו יותר. הקבוצות שיאבקו בין אם על האליפות, הירידה או מיקום באירופה ינסו להשיג את מטרתן ע''י התקפה, לא הגנה. לראייה, ב-2024/25 הממוצע עמד על 3.14 שערים למשחק, לפני שתי עונות על 2.82 וב-2022/23 על 2.74. לפני 4 שנים, 2.65. כמות השערים בליגה הדנית בעונות האחרונות רק הולכת ועולה. יהיה סופר מעניין בסופרליגן.