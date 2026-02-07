חולמת על אירופה: אוססונה גברה 1:2 על ויגו

אוססונה הוכיחה אמש (שישי) פעם נוספת שהיא אחת הקבוצות הקשוחות והעיקשות ביותר בליגה הספרדית, כשחזרה מהבלאידוס עם ניצחון 1:2 מרשים על סלטה ויגו. המארחת, שקיוותה לנצל את הביתיות כדי להיצמד לצמרת הגבוהה, סיימה את הערב כשהיא רושמת הפסד מאכזב.

אנטה בודימיר כבש ראשו עם שער בדקה ה-35 מבישול של ראול מורו, רק כדי לראות את בורחה איגלסיאס משנה את המומנטום עם שער שוויון מפנדל בפתיחת המחצית השנייה. עם זאת, האורחים המשיכו ללחוץ על הדוושה ומצאו את הרשת בפעם השנייה, מרגליו של ראול גרסיה, במה שהספיק להם כדי להשיג את הניצחון.

אנטה בודימיר חוגג את הראשון (IMAGO)

ניצחון החוץ היוקרתי הזה מקפיץ את אוססונה במעלה הטבלה עד למקום ה-8, לפחות זמנית, והוא ונותן לה דחיפה אדירה במאבק על הכרטיס לאירופה. מנגד, בסלטה ויגו יצטרכו לאסוף את השברים מהר מאוד כדי לא לאבד גובה בטבלה.